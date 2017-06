Kjende store norske komponistar som Edvard Grieg, Johan Halvorsen, Johan Svendsen, Fartein Valen, Harald Sæverud og Geirr Tveitt står ikkje på programmet til Stavanger Symfoniorkester (SSO) den neste sesongen 2017–2018. Ikkje ein einaste ein av dei.

Kan me rekna med at symfoniorkester i andre land tar vare musikken som er skriven av norske komponistar?

Fyller 100 år

Og det skjer i det året Norsk Komponistforening fyller 100 år. Rett skal vera rett: SSO har tre urframføringar av norske verk denne sesongen. Komponistane er Jan Mikalsen, Ørjan Matre og Knut Vaage.

Dessutan står det eit verk av Ludvig Irgens Jensen på programmet for konserten som opnar sesongen 24. august. Men altså ingen verk av dei kjende norske komponistane som eg rekna opp til å begynna med.

Kan me rekna med at symfoniorkester i andre land tar vare musikken som er skriven av norske komponistar? Forsømmer ikkje SSO, som er sterkt subsidiert av den norske staten, oppgåva si når orkesteret framfører så lite norsk-komponert musikk?

Ikkje til hinder

Det er flott at SSO har sjefdirigent frå Venezuela og musikarar frå over 20 nasjonar. Men det er vel ikkje til hinder for at SSO spelar meir norsk musikk? Fartein Valen-salen i Stavanger Konserthus gir lyd i verdsklasse. Men var det ikkje meininga å spela musikken hans der?