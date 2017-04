La oss beholde byens smilende øye i et naturlig habitat uten kunstig stimulans

Byens perle og vår stolthet Breiavatnet – Bredevannet for eldre generasjoner – ble forleden tilført et uventet slag – nyheten om lansering av kunstige øyer med fabelskulpturer plassert midt i Stavangers gamle nerve, middelalderbyen.

Vakkert og idyllisk

En nerve for kvinner og menn gjennom uttallige generasjoner – i fortid som i nåtid der travle mennesker strømmer fra busser og jernbane gjennom Byparken på vei til dagens oppgaver eller sightseeing. De tenker kanskje ikke engang på at Breiavatnet er noe spesielt. Det bare er der – vakkert, idyllisk og med et fugleliv unger alltid har vært glad i. De fleste Stavanger-folk har nok som barn vært med mor eller bestemor for å mate "gakkene" i Breiavatnet.

I min naivitet trodde jeg riksantikvaren måtte behandle alle forandringer i middelalderbyen – trehus som vannspeil.

Et levende, naturlig vannspeil poeter kalte smilende. Omkranset av nydelige blomsterbed, alt holdt i god hevd av flittige gartnere med sans for en ærverdig bypark. Nå sender dagens mobiler hilsener til familie og venner fra storbyen. Den har beholdt sin identitet ved vannet og Domkirken, vårt eget klenodium – og Kongsgården vi egner om, der kanikker og studenter har satt sine spor gjennom tidene. Alle kjenner gamlebenken – siddiser, elever med Cola, eldre damer med behov for en hvil på vei til sentrum, eller Nordsjøarbeideren som liker lukten av vann – jeg innbiller meg at de har et blikk for idyllen rundt – kanskje også en stille stund i et fredelig hjørne av verden. For ikke så altfor lenge siden også en oase for byfolk med ærend i byen.

Aprilspøk?

Drømmer er realiserbare. De kan være utgangspunkt for mangt, men fabeldyr på kunstige øyer i vårt eget Breiavatn – det går simpelthen ikke. Venner overbeviste meg om at Aftenbladets oppslag lørdag 1. april om entusiasters plan for "utbygging" av Breiavatnet måtte være en aprilspøk. Slik var det ikke. I stedet ble planen en brannfakkel for Breiavatnets mange gode venner. Forslaget om fabelskulpturer på kunstige øyer synes ganske kontroversielt. Man sammenlikner med Vigelandsparken, overser hva dype bånd til Domkirke og Kongsgård egentlig betyr for vannspeilet i Byparken – og hvordan et slikt Stavanger-«symbol» kan være underliggende for holdninger i Stavanger.

Opinionens holdning i en omstridt sak som dette, er av stor interesse.

Opinionens holdning

Vigorøse planer kan av og til skyte over mål. Bredevannets mange venner har kun et mål – det er å få beholde byens smilende øye i et naturlig habitat uten kunstig stimulans.

