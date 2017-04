Stavanger Aftenblad hadde 25. april en leder hvor presidentvalget i Frankrike mellom Emmanuel Macron og Marine Le Pen ble beskrevet som et valg mellom pest og kolera. Resonnementet synes implisitt å være at selv om Le Pen representerer et sterkt fremmedfiendtlig parti med autoritære tendenser, som dessuten vil støtte Putin og kanskje rive EU i stykker, så er Macron nesten like ille fordi han har jobbet i bank.

Dette er et vanlig resonnement i det ytterste venstre, hvor forakten for det liberale står sterkt, men det er ikke akkurat å forvente fra en avis som i sin formålsparagraf skal ha «en liberal grunnholdning».

Lederartikkelen viser til den store skaren arbeidsledige og fastslår at Macrons politikk ikke vil hjelpe, men er tilsynelatende ikke interessert i å analysere hvorfor Frankrike har kronisk høy ledighet, eller å skrive hva Macron faktisk har tenkt til å gjøre med det.

Frankrikes problem

Frankrike har kronisk høy arbeidsledighet, på tross av høy produktivitet og utdannelse blant arbeidsstyrken og mange selskaper i verdensklasse, i stor grad fordi det er dyrt å ansette folk og lite lønnsomt å investere. Franske arbeidsgivere må betale over 30 prosent i forskjellige arbeidsgiveravgifter, og 33 prosent selskapsskatt, begge deler vesentlig høyere enn i Norge og andre europeiske land. Den franske arbeidsmiljøloven er også svært rigid, noe som gjør det komplisert og risikabelt å ansette folk. Offentlige utgifter utgjør 57 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), nest høyest i Europa, til dels fordi staten er overadministrert, til dels fordi svært mange pensjonerer seg tidlig.

Macrons løsninger er blant annet å slanke staten gjennom å redusere antall byråkrater, og å gjennomføre en pensjonsreform etter nordisk modell, som ivaretar muligheten til tidligpensjon, men som sørger for at det lønner seg å jobbe lenger. Disse besparelsene skal gjøre det mulig å senke skattebyrden på næringslivet og arbeidstakere til det nivået som er vanlig i andre vest-europeiske land.

Macron vil også at formuesskatten, en skatt på verdiskapning ingen andre land bortsett fra Norge har, ikke skal belastes investeringer i verdiskapning. Samtidig vil han forbedre arbeidsledighetstrygden og økonomiske støtteordninger til lavtlønnede.

Vanskelig å forstå

Det er greit nok at Stavanger Aftenblad ikke har tro på disse løsningene. Det er derimot vanskelig å forstå at de skal være så ille i avisens øyne, at de gjør Macron til en som nesten er lik demagogen Le Pen.