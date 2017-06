Til tross for utallige mediesaker den siste tiden om lysere tider i arbeidsmarkedet, spør Ap-medlem Dag Svihus om arbeidsledigheten synker i Rogaland (Aftenbladet 10. juni). Gode nyheter om synkende ledighet er kanskje ikke godt nytt for Ap, som tradisjonelt har gjort det godt i utfordrende tider. Men å forsøke å føre både velgere og resten av befolkningen bak lyset, er sjeldent et godt valgkamptriks.

Lett å bli revet med

Det er selvsagt ikke Ap sin oppgave å fortelle om hva regjeringen og flertallspartiene i Stavanger gjør som faktisk fungerer. Det hadde tvert i mot vært ganske oppsiktsvekkende. Et opposisjonspartis oppgave og privilegium er å vise at det finnes et alternativ til de som styrer. Til Svihus sitt forsvar er det nærliggende å tenke at man lett å bli litt revet med, men det betyr ikke at påstandene Svihus og Ap kommer med er mer sanne av den grunn. Langt ifra.

Vi skal fortsatt jobbe hardt hver eneste dag for flere jobber, flere etableringer i privat sektor og høyere verdiskapning.

Trolig er det enklere for Svihus og Ap å forsøke å svartmale situasjonen enn å komme med egne forslag til flere tiltak. Så langt har Ap vært mer opptatt av å snakke om vår politikk, fremfor å snekke om sin egen.

Jobber i motvind

Ap har bestemt seg for å skape sin egen historiefortelling om arbeidsledigheten, og forsøker å skape et inntrykk av at ledigheten absolutt ikke er på vei ned. Ap’s problem er bare at de jobber i motvind. I hele 2017 har Nav meldt om lavere ledighet og flere lyspunkter i arbeidsmarkedet. Senest nå i juni meldte Nav at ledigheten fortsetter å synke.

Svihus velger også å bruke statistikk fra april, men unngår å bruke statistikken fra mai, som viser en nedgang på 1018 personer registrert som helt ledige på kun èn måned. Maitallene viser også en nedgang på 11 prosent sammenlignet med samme måned i 2016.

Men det er også flere andre lyspunkter. Samtidig som antallet utlyste stillinger øker kraftig, synker antallet varslede oppsigelser og permitteringer, og ligger i følge Nav-direktør Truls Nordahl nå på et lavt nivå. Også antallet unge arbeidsledige mellom 16-29 år er på vei ned. Rogaland er best i landet både på antall patentsøknader og nyetableringer. Dette er opplysninger som selvsagt både Ap og Svihus kjenner til, men som ikke passer inn i den virkeligheten de ønsker å fremstille.

Tatt viktige grep

Det er ikke politikerne som skaper jobber, og politikerne kan heller ikke ta æren for jobber som er skapt. Men Høyre har, med sine samarbeidspartnere både lokalt og nasjonalt, tatt viktige grep både for å beholde kompetanse i eksisterende bedrifter og legge til rette for ny næringsvirksomhet. Gjennom regjeringens tiltakspakker og et høyt investeringsnivå gjennom kommunens budsjetter, har flere store prosjekter blitt igangsatt.

Flertallspartiene i Stavanger har også igangsatt eller støttet flere viktige tiltak som mulighetsterminalen, kompetansetorget og økt satsing for å tiltrekke flere internasjonale kongresser til vår region. Flertallspartiene har også avsatt 40 millioner kroner til et kommunalt vekstfond, for å hjelpe nye selskaper på beina. Kombinasjonen av disse tiltakene har sannsynligvis bidratt noe til de positive tendensene vi ser i dag.

Dra i samme retning

Men vi er ikke fornøyde. Vi skal fortsatt jobbe hardt hver eneste dag for flere jobber, flere etableringer i privat sektor og høyere verdiskapning, både for å sikre jobb til den enkelte og velferd som samfunnet. Men vi trenger flere gode krefter som drar i samme retning. Vi ønsker derfor å invitere Ap til å bidra til dette arbeidet, for å nå målet om minst 10.000 nye jobber i vår region.