Tidlig i debatten om kommunestruktur sa Solapolitiker Tom H. Slethei: «Glem Sandnes – de er så høye på seg selv», noe som i ettertid viste seg å være en korrekt beskrivelse på prosessen.Det samme kan sies om svaret Pål Morten Borgli ga på mitt innlegg i Aftenbladet 20. desember.

Egentlig bryr han seg ikke om hele fondet om det ikke plasseres i Sandnes. Leve Sandnes – drit i regionen. Det fremgår tydelig at om så skjer, så «godter» man seg på Stavangers vegne. De har visstnok brukt mest tid og ressurser på dette. Borgli, Tangen, Wirak og en del andre burde stått i giv akt og sagt følgende: «Takk Stavanger, for at dere huser nesten halvparten av arbeidstakerne våre, og for at handelsstanden i kommunen er på det nivået den er pga. dere.» I tillegg burde dere sende en takk til Stortinget som overstyrte innbyggere og politikere ved sist kommunereform. Den gangen man bare ville utvide kommunen fra 0,89 kvadratkilometer til 6-7 kvadratkilometer. Mens man i stedet for til store protester ble tvangsutvidet til over 300 kvadratkilometer. Å innrømme at man tok grundig feil sist gang, nekter dere. Det samme gjør dere denne gangen. Det er viktigere å beholde taburetten, enn hva som er best for regionen. Jeg er relativt godt kjent i Sandnes og tviler på at jeg trenger en omvisning. Det blir nok bra der også en gang, men pr. dd. er det langt finere i de delene av Sandnes man ikke var interessert i å ha ved sist kommunereform. Der hvor over 90 prosent av dagens gauker bor.Om jeg ikke tar helt feil ble Langgata i Sandnes kåret til norges styggeste gågate i sin tid. Foreslår heller at politikerkollega Per A. Thorbjørnsen tar deg med på en omvisning i byen nord for dere. Foreløpig har en noe å gå på i Sandnes sentrum før det blir like trivelig der.