Logopedtilbudet for slagrammede er for dårlig

Den 27. mai i år var det en reportasje om slagrammede Willy Halvorsen Vigrestad. Han var 39 år da han 19. april 2015 fikk hjerneslag. I mai 2017 mistet han den videre språktreningen fordi Time kommune ikke ser behovet til Willy Halvorsen Vigrestad, og det er skremmende.

Mye kan bli bedre

At en så viktig stilling som logoped skal benyttes som saksbehandler i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), er uforståelig. Jeg lurer på om Time kommune ikke kjenner til opplæringslovens paragraf 4A-2, som handler om rett til spesialundervisning. Reportasjen viser at dersom en ikke har pårørende som står på, så er det ingen andre som bryr seg.

At en 41 år gammel mann som i utgangspunktet har mange gode år foran seg, ikke skal få det han trenger, er kritikkverdig, og ikke Helse-Norge verdig. Mye er bra innen helsevesenet i Norge, men det er også mye som kan bli bedre. Spesielt dette med logopeder til slagrammende. Da jeg leste denne reportasjen, tenkte jeg at det var som å oppleve på nytt det vi i familien opplevde 23. april i 2016. Min mann fikk slag og havnet på sykehuset. Jeg skal ikke komme inn på det vi opplevde der, men i og med at han var i den alderen han var, alderspensjonist, så var han ikke verd fem øre eller «null i fattigkommisjonen», som min far brukte å si når mennesker ikke ble tatt på alvor.

Stavanger kommune har mottoet «Leve hele livet», samt at dette var temaet på Helsekonferansen i Oslo i begynnelsen av mai. Det er mange fine ord, men når kommunen ikke følger opp de som trenger hjelp, da faller disse flotte ordene på steingrunn.

Pårørende sliter seg ut

Det sies at pårørende er en ressurs, men når de må slite som kona i artikkelen i Aftenbladet 27. mai og undertegnede, da kan det godt hende at pårørende ender som pasienter selv. Den samme dagen stod det en artikkel med følgende overskrift: «Pårørende gjør kommunen sin jobb!»

Jeg vil gjøre Per Egil Hegges boktittel fra 2000 til min: «Og så må du ikke stille spørsmål». Så lenge du ikke spør eller klager på tjenestene, så er alt greit, men straks du stiller spørsmål, er du ikke populær.

Min mann ble tildelt logoped etter han ble skrevet ut av sykehuset, men pga. skoleferien ble dette ikke startet opp før i slutten av august og etter høstferien «forsvant» logopeden. Jeg synes dette var ganske underlig for som hjelpepleier vet jeg at alle muskler i kroppen som er lammet, må trenes opp, og da holder det ikke med en gang pr. uke i fem uker.

Vedtak om avslag opphevet

I februar sendte jeg en klage til kommunalavdelingen for oppvekst og levekår, avdeling oppvekst, fordi jeg merket meg at sakkyndig vurdering var gjort på feil grunnlag og vedtak fattet uten at vi fikk mulighet til å uttale oss. I april fikk Fylkesmannen saken oversendt klagen min. Torsdag 8. juni 2017 fikk jeg brev fra Fylkesmannen ved utdanningsdirektøren at vedtak om avslag på rett til spesialundervisning var opphevet. Gjett om jeg var glad.

Hvorfor gjøre ting lett når det kan gjøres vanskelig?

Slett saksbehandling

I ettertid kommer frustrasjonen over det jeg mener er slett saksbehandling ved blant annet å utarbeide en sakkyndig vurdering uten en gang å ha snakket med eller sett den det gjelder. Det står i blant annet i vedtaket: «Kommunen må se til at PPT på ny utarbeider en sakkyndig vurdering der det blir gjort en helhetlig vurdering av … rett til spesialundervisning etter paragraf 4A-2. Kommunen må sikre at ... /pårørendes rett til medvirkning i hele prosessen blir ivaretatt.»

Hvorfor gjøre ting lett når det kan gjøres vanskelig? Sju måneder er gått siden logopeden forsvant, det betyr at det vil ta enda lengre tid før det kan startes med opptrening.

Kommunen glipper

Stavanger kommune vil være best på alt, men min opplevelse viser at det glipper på mange områder. Det har vært skrevet mye om kommunen innen levekårsområdet, men det er tydelig at ting ikke er helt bra innen oppvekstområdet heller.

Det er vel ikke slik i Kommune-Norge at pårørende skal slite seg ut for sine kjære, for at de skal få den hjelpen de har krav på og behov for?