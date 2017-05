17 desember i 2016 åpnet statsministeren Holm–Nykirke (og Holmestrand stasjon) på Vestfoldbanen. Der kan togene ha en fart på over 250 km/timen, på vei mot Rogaland, mener vi.

I talene sine la både statsministeren og samferdselsministeren vekt på hvor stort fremskritt dette var for jernbanen i Norge. Da kan vi ikke gå ned i kvalitet og fart på videre utbygginger, farten bør heller bli større. Slik landsmøtet i SV nylig vedtok.

Så å si alle vil ta toget dersom det kan tilby den samme reisetida fra sentrum til sentrum som flyet.

Revolusjon for pendlerne

En slik strategi vil øke nytten og inntektene betraktelig. Det vil skape en revolusjon for pendlerne. Samtidig oppnår vi så raske reisetider at folk kan bo eller arbeide utenfor sentraene. Press- og miljøproblemer reduseres. Så å si alle vil ta toget dersom det kan tilby den samme reisetida fra sentrum til sentrum som flyet. Det viser erfaringer fra andre land.

Regjeringen har sitt «lyntogprosjekt» – et nasjonalt høyhastighets motorveinett med fire-feltsveier, også Sandnes-Kristiansand. Denne planen vil gi stor vekst i biltrafikken og dermed økte klimautslipp, og ta mye mer areal enn et lyntog.

Må tenke nytt

I det videre arbeidet må det bli viktig å undersøke underveis-trafikken. En satsing på lyntog i Norge må bidra til distriktsutvikling, større arbeids-, bo- og serviceregioner og bærekraftig mobilitet. Her må vi lære av de beste eksemplene fra utlandet, der lyntoget har skapt økonomisk vekst, ringvirkninger og nye næringsmuligheter, også for mindre stasjonsbyer.

Fra Tyskland viser en ny studie at stasjonsbyene Limburg (34.000 innbyggere) og Montabaur (12.500 innbyggere) har opplevd vekst og oppblomstring etter at lyntoglinja mellom Køln og Frankfurt ble åpnet i 2002. En økonomisk vekst som kun kan forklares med lyntoget. I Spania ser vi at tidligere sovebyer som Ciudad Real og Lleida er vekket til live av lyntoget.

Lønnsomhet for samfunnet

Utredninger fra blant andre Deutsche Bahn om norske baneløsninger viser at nasjonalt tilpasset lyntog kan gi store inntekter og lønnsomhet for samfunnet. Ved å dimensjonere nye toglinjer for 300 km/timen eller mer, vil toget både kunne konkurrere ut flytrafikken og samtidig ha flere stopp underveis og med stor nok kapasitet til både å betjene lyntog og lokaltog. Det ser ut til at Deutsche Bahn får stadig mer rett i sine analyser om lyntoget.

Vil takke oss

Det handler om å planlegge og å bygge ut et sammenhengende, effektivt og grønt transportsystem som våre barn og barnebarn vil takke oss for.

Nasjonal Transportplan-forslaget, om flere høyhastighets motorveier og om flyplassinvesteringer, vil doble vår flytrafikk og gi store klimautslipp.

Jernbanekampanjen i 2017 består av 17 organisasjoner og er initiert av Besteforeldrenes klimaaksjon, og blant organisasjonene finner vi så vel Lokomotivpersonalets Forening som Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. I en uttalelse til stortingsbehandling skriver de følgende: «Det er jernbanen som har størst potensial til å frakte mennesker og gods raskt og effektivt på en klimavennlig måte. Nasjonal Transportplan-forslaget, om flere høyhastighets motorveier og om flyplassinvesteringer, vil doble vår flytrafikk og gi store klimautslipp. Dette er lite framtidsrettet, og ikke i tråd med våre klimaforpliktelser i Paris-avtalen. Klimatiltakene i NTP baserer seg på svært usikre forutsetninger når det gjelder innføring av ny teknologi og klimavennlig drivstoff. Det finnes ingen dokumentasjon som sannsynliggjør at batteridrift, hydrogen og biobrensel vil dekke energibehovet for langtransport med trailere og fly. For å redusere flytrafikk og trafikken på fire-felts motorveier, trengs det nå en stor og rask nasjonal satsing på jernbane med høy hastighet mellom de større byene og mot Sverige/Danmark. Det vil gi en ny, framtidsrettet kapasitet og kvalitet på person- og godstrafikk på bane og knytte landsdelene sammen. Dette krever at det utarbeides en nasjonal jernbaneplan med et langsiktig perspektiv fram til 2050.»

Blir du med?

Vi i SV kunne ikke sagt det bedre og stiller oss bak de 17 organisasjonene. Blir du med?