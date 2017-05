MDG-delegat reiser til landsmøte på en miljøfiendtlig måte

Han velger å kjøre med en Tesla dit. Denne bruker elektrisk energi som i Norge produseres, i det alt vesentligste, av vannkraft.

All denne energien ville blitt eksportert til Europa som erstatning for kullkraft dersom energien ikke ble brukt til å lade batteriene til en Tesla her i landet. I global sammenheng har derved Erlend øket CO₂-utslipp ved sin reise ganske betydelig.

Erlend kunne tatt toget til Lillehammer. Da samfunnet har vedtatt å opprettholde de nødvendige togrutene, blir den totale vekten, rulle- og luftmotstanden av lokomotivet og vognene og derved energiforbruket til turen lite påvirket, med Erlend i tillegg som passasjer.

Kjører utelukkende på kull

Å forflytte seg krever energi. En Tesla veier over to tonn og bruker dermed mer energi enn lettere biler. Da Teslaen bruker energi i den mest foredlede form som elektrisitet, og henter den energien fra et nettverk som hovedsakelig blir forsynt fra kullkraftverkene, blir det mest korrekt å regne at slike biler kjører utelukkende på kull.

Vi som brukte et langt mer miljøvennlig drivstoff som bensin og bare kjørte til Sirdal, behøver sannelig ikke ha dårlig samvittighet.

Først den dagen da all elektrisitet produseres miljøvennlig, blir situasjonen en annen. Enn så lenge blir det slik at å redusere elektrisitetsforbruk i Norge eller i Tyskland, medfører reduksjon i utslipp fra kullkraftverkene i Europa.

Ikke dårlig samvittighet

Erlend forteller også om sin «miljøvennlige» påsketur til Sveits i en slik kulldrevet Tesla. Vi som brukte et langt mer miljøvennlig drivstoff som bensin og bare kjørte til Sirdal, behøver sannelig ikke ha dårlig samvittighet.

At en kandidat til stortingslisten hos MDG forstår så lite av sammenhengen mellom energiformer, energiforbruk og klimaproblemene, er bekymringsfullt. Når Erlend påstår å ha kuttet sine CO₂-utslipp med mer enn 40 prosent ved kreativitet og nytenkning, blir jeg ytterligere bekymret.