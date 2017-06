Maktelitens løsninger er mer forskning, det har liten sysselsettingseffekt

Den offentlige makteliten, som i praksis har ansvaret for å forvalte Norges olje- og gassressurser, er ledergruppene i Olje- og energidepartementet (OED), Oljedirektoratet (OD) og Petero. Sammen med politikerne og oljeselskapene har de ansvaret for å sikre at utvinningen fra felt på norsk sokkel blir maksimalisert innen økonomiske rammer.

Disse grupperingene har til nå, fra bekvemme ståsteder og i trygge jobber, kunnet leve godt av å nøye seg med å beskrive kriseomfanget i dagens oljeindustri; bortfall av 45.000 arbeidsplasser og et betydelig redusert oljebidrag til den norske vellferdskassen.

Maktelitens løsninger er mer forskning og forsert klargjøring og utlysning av nye leteområder. Dette er tiltak med liten sysselsettingseffekt på kort og mellomlang sikt (5-10 år). Inntektene fra eventuelle kommersielle funn har et langsiktig perspektiv (15-40 år).

Myndighetene gir de arbeidsledige midlertidig medisinering gjennom arbeidsledighetsstøtte.

Gir lite håp

Denne, mer av den samme strategien, gir lite håp til de oppsagte oljearbeiderne om å få jobbe innen oljeindustrien igjen, eller for den saks skyld, få en ny jobb. I tillegg kommer en etter hvert voksende strøm av unge arbeidssøkende som er ferdig med sine kostbare utdannelser. Myndighetene gir de arbeidsledige midlertidig medisinering gjennom arbeidsledighetsstøtte. De nyutdannede har ikke krav på slik støtte, siden de ikke har vært i jobb.

Det finnes veldokumenterte forskningsbaserte løsninger for flesteparten av dagens nedleggingstruede norske felt, som viser at oljeproduksjonen og oljereservene kan økes til en kostnad som sikrer lønnsom drift i minst 10-15 år, godt innenfor dagens oljepris og norske rammebetingelser. Dokumentasjonen finnes i publiserte artikler knyttet til resultater fra forskning og felttester gjort i Statoil, Hydro og Saga fra 1990-tallet.

Den best dokumenterte forskningsbaserte studien i moderne tid (2013-2016) var et samarbeidsprosjekt mellom flere industriaktører, og delfinansiert av Regionalt forskningsråd for Vestlandet. Flere internasjonale studier dokumenterer tilsvarende utvinningseffektiviteter.

Dagens maktelite mangler både mot, kompetanse og fantasi til å setter krav til operatørene på norsk sokkel.

Trenger ikke mer forskning

En hovedkonklusjon er at vi ikke trenger mer forskning, men å iverksette konkrete feltpiloter for å verifisere det kommersielle utvinningspotensialet på norsk sokkel. Slike tiltak vil i seg selv resultere i en moderat aktivitetsøkning og sysselsettingsforbedring på kort sikt (1-2 år), og til en betydelig forbedring i løpet av de 3 neste årene. Sysselsettingseffektene vil i hovedsak komme innen boring, oppgradering og vedlikehold, kjemisk og maritim sektor.

Oljeselskapene vil alltid prioritere å bruke sine ressurser med et globalt perspektiv. Norsk olje tilhører det norske folk. Dersom dagens maktelite ikke reagerer, vil de akseptere at vi som nasjon legger igjen 35-40 milliarder fat olje i dagens produserende felt. Av disse vil 6-12 milliarder fat ekstra olje kunne produseres lønnsomt.

Mangler mot og kompetanse

I tidligfasen av norsk oljeindustri spilte det norske forvaltningsapparatet en sentral pådriverrolle, som endret oljeselskapenes utvinningsstrategi. I oljealderens senfase, synes det som dagens maktelite mangler både mot, kompetanse og fantasi til å setter krav til operatørene på norsk sokkel. Dersom intet skjer, vil dette være det største sviket i moderne norsk oljehistorie. Og hvem betaler prisen? På kort og mellomlang sikt:

45.000 oppsagte oljearbeidere.

Nyutdannede fagarbeidere og ingeniører.

Norske bedrifter og leverandører.

På lengre sikt:

Velferdsstaten og fremtidens pensjonister.

Still partiene til ansvar

Det er valg i Norge i år. Dere som er rammet av nedturen, gjør noe med det, ta utfordringen, og still de politiske partiene til ansvar for konkret å bidra til en snarlig og endelig løsning på sysselsettingsproblemet i oljeindustrien. Løsningen finnes, lykke til.