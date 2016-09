I forslaget til ny kommunedelplan i Stavanger ser vi blant annet at sjøen utenfor Oljemuseet er utfylt med et område på 24.000 kvadratmeter. Her skal det anlegges nye kaier til blant annet cruisebåtene, og oppføres 350 boliger i blokkbebyggelse på fem etasjer. Oljemuseet vil dermed bli nesten innebygget.

Forslaget er så vanvittig, at det bør falle på sin egen urimelighet. Enkelte politikere har da også allerede uttalt at de ikke vil støtte det. Godt, for denne utbyggingen må ikke gjennomføres.

Viktig representant for byen

«Oljemuseet i Stavanger er eit landemerke der det ligg, ståande på pålar i vatnet, utforma som beina til ei oljeplattform. Bygningskomplekset frå 1999 er ein installasjon i seg sjølv, bygd på det konstruktive formspråket til oljeboringsinstallasjonane i Nordsjøen.»

Sitatet er hentet fra boken «Norsk arkitekturhistorie», som fra den kom ut i 2003 har vært fast pensumlitteratur i arkitekturhistorie ved universiteter og høyskoler her i landet.

Stavanger har ikke mye arkitektur av nasjonal interesse. Oljemuseet er blant de svært få bygningene herfra som, foruten Domkirken, er omtalt i «Norsk arkitekturhistorie». Det er fordi museet er et utsøkt eksempel på arkitektur som gjennom formspråk og beliggenhet i klartekst signaliserer sin tid og sin funksjon. Arkitektene Lunde og Løvseth har ønsket at det steinkledde, mørke hovedbygget skal konnotere det norske grunnfjellet hvor naturkreftene gjennom millioner av år har avgitt sedimenter av avleiringer på havbunnen hvor oljen finnes. Mot fjorden og Nordsjøen er bygningen formet som tre oljeplattformaktige sylindere. Museet er vårt viktigste signalbygg i moderne tid.

Områdefredning?

Denne bygningen, som er et markant uttrykk for Stavangers oljeepoke og byens desidert mest besøkte museum, foreslår man utrolig nok å stenge inne. Oljemuseets tilknytning til sjø og hav er ryggraden i bygningens arkitektoniske uttrykk. Museets eksteriør er i dag vernet, men ikke fredet. Kanskje vi må fremme fredningsforslag og kreve områdefredning? Man tukler ikke med et landemerke.