Måtte høyere makter forby det nye kommunekartet

Ved inngangen til 2017 var Norge inndelt i 428 kommuner. Et antall som stort sett har vært uendret siden Schei-komiteen sin innstilling ble vedtatt av Stortinget på begynnelsen av 1960-tallet. Tidligere var det ruter for sjøtransport som hadde definert kommunegrensene, mens det fra 1960 var nye former for samferdsel som bil og ferjer, som skulle danne grunnlaget for kommunegrensene.

Dessverre fant få tilstrekkelig grunn for å møte ved stemmelokalet for å uttrykke sitt standpunkt.

Status quo siden 1964

Siden den gang har grensene stort sett vært uendret. Så mens alt annet siden har endret seg, og internett har gitt helt nye muligheter for formidling og tilgjengelighet, har kommuneinndelingen vært status quo. I 1995 vedtok Stortinget at fremtidige kommunesammenslåinger skulle være basert på frivillighet.

Erna Solbergs regjering varslet i 2013 at den ville starte arbeidet med en kommunereform. Bakgrunnen var forventningen til at større kommuner ville kunne gi bedre ressursutnyttelse og bedre tjenestetilbud til innbyggerne. Men fortsatt skulle kravet til frivillighet gjelde.

Fortsatt oss selv nærmest

Siden har det i kommunene blitt brukt betydelige summer på å utrede alternativer og konsekvenser. Til slutt er resultatet av arbeidet blitt presentert for folket. Dessverre fant få tilstrekkelig grunn for å møte ved stemmelokalet for å uttrykke sitt standpunkt. Og langt fra uventet valgte den største andel av disse, stillstand. Hvorfor fritt velge det ukjente når vi for det meste har det svært så godt? Hvorfor ta ansvar for å øke utnyttelsesgraden av felles ressurser når det er mulighet for uønsket virkning på egne betingelser? Hvorfor risikere noe som helst når eventuelle gevinster mest sannsynlig vil havne i lommene på andre? Hvorfor gjøre slutt på mindre samfunns muligheter for skjulte vennetjenester og kameraderi?

Kravet til frivillighet oppga muligheten for robuste og bærekraftige løsninger.

Selvfølgelig titter vi på egen navle og velger det trygge. De konkave brillene som hjelper mot nærsynthet, har vi gjemt godt unna.

Konge på egen haug

Og lokale politikere som til stadighet har pratet om egen fortreffelighet, har samtidig innrømmet en begrensing; i et større samfunn med større utvalg av kandidater, ville de kommet til kort. Debattene har nærmest hatt et totalt fravær av lokalpolitikere som har beskrevet egne kvaliteter tilpasset oppgaver i et større samfunn. Mener de å ha nyttige samfunnsmessige bidrag, ville det vel vært naturlig å søke størst mulig påvirkning. Men blant disse har ambisjonene vært begrenset til å fortsette med å være konge på egen haug. Med økt konkurranse kunne de risikert å bli avkledd. Kravet til frivillighet oppga muligheten for robuste og bærekraftige løsninger.

1. juni vedtok Stortinget å slå sammen 118 kommuner til 46 nye som gir totalt 356 kommuner (redusert med 17 prosent). Det kan ikke vurderes som annet enn et ynkelig resultat gitt den betydelige innsatsen som er ytt. Enda mer begredelig blir det når vi ser nærmere på de nye kommunegrensene. I Rogaland utgjør nord Jæren og Ryfylke to naturlige regioner vurdert mot arbeidsliv, næringsutvikling, arealutnyttelse, utdanning, samferdsel osv. Men istedenfor å utvikle fellesskap med hensikt å skape robuste løsninger som forventes å best kunne møte de fremtidige utfordringer, har det endt med en løsning hvor bysamfunnene på Jæren har fått strukket hver sin arm inn i Ryfylke.

Hvem som liker hvem

Slik fragmentering kan ikke forklares med annet enn en tilfeldig her og nå situasjon og hvem som liker hvem. Det er tragisk at det nye kommunekartet som må ha hatt til hensikt å peke fremover, er tegnet på slikt grunnlag. Og virkelig ille er det at det nå vil gå mange år før noen våger å løfte en ny debatt om kommunegrenser. Hvordan noen skulle tro at frivillighet på noen som helst måte ville kunne lede til løsninger i nærheten av å kunne oppfylle formålet, er ikke til å fatte.

Slik det nå ser ut med en opposisjon hvor Arbeiderpartiet er gått i spann med Senterpartiet i kampen for å sikre at gårsdagen hogges i stein, kan vi ikke gjøre annet enn å håpe på at høyere makter setter foten ned.