Fremskrittspartiets to Kristoffere – Sivertsen fra Stavanger og Nagell-Dahl fra Sandnes – skriver i Aftenbladet 12. mai at de kjemper mot bompenger. De kritiserer i samme slengen de andre partiene for å harselere med Fremskrittspartiets motstand mot dette.

Det de tilsynelatende ikke forstår, er at de andre partiene ikke harselerer med at Fremskrittspartiets motstand mot bompenger. Det man harselerer med er at Fremskrittspartiet, med Bård Hoksrud i spissen, garanterte at dersom de kom i regjering skulle bompengene fjernes – nærmest over natten. Denne garantien var ikke en gang verdt papiret den var skrevet på.

Det har faktisk gått så langt at under Fremskrittspartiet krever man inn mer bompenger enn noensinne. Aldri før har norske bilister betalt mer – med Fremskrittspartiet i regjering har man slått norgesrekorden i bompenger.

Bompenger blir det uansett

Når de da stemmer for bompenger nasjonalt på den ene siden, hjelper det lite at Kristoffer-ene lokalt stemmer i mot på den andre. Bompenger blir det uansett. Stikk i strid med deres klare løfter for velgerne. En kan godt forstå at de som stemte på Fremskrittspartiet, føler seg både sinte og lurt. Det var rett og slett valgflesk av verste sort.

Vi er helt enige i at vi må jobbe for å redusere de totale utgiftene vanlige familier må betale i bompenger. Vi mener likevel at det er urealistisk å bygge ut et bedre kollektivtilbud, mer tog og bedre veier uten å finansiere det. Det kan det se ut som at Fremskrittspartiet nasjonalt også har forstått, ettersom de krever inn stadig større summer.

Sikre jobb til alle

Vi mener også at det finnes andre måter å sikre innbyggerne og barnefamiliers inntekter. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sikre alle en jobb å gå til og en inntekt å leve av. At arbeidsledigheten ikke lenger er akutt stigende, er bra. Arbeidsledigheten har likevel stabilisert seg på et historisk høyt nivå. Den usikkerheten og utryggheten kjenner mennesker i Stavanger på hver eneste dag. Vi i Arbeiderpartiet er ikke fornøyde før alle som vil jobbe, får muligheten til det.

En dose ydmykhet fra Fremskrittspartiet ville i framtiden vært på sin plass når det kommer til bompenger. Å komme med velgerbløffer som denne er noe vi alle burde holde oss unna.