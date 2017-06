Nylig avslørte Brennpunkt slaveri i flere norske vaskehaller. Samme program kunne også fortelle historiene til flere unge jenter som blir tvunget til å selge seg selv. Bare i Rogaland anslår politiet at det selges sex for 59 millioner kroner årlig. Og hva skjer egentlig med alle barna som årlig forsvinner fra norske asylmottak?

KrF har stått i kampen mot menneskehandel lenge, og på Stortinget har vi bidratt til mer ressurser til politi og offentlige etater i kampen mot menneskehandel. Men kampen er langt fra over. Vi vil fortsette å løfte denne saken helt til det ikke er ett eneste offer igjen for det moderne slaveriet.

Store mørketall

FN anslår at det er 27 millioner slaver i verden i dag. Det er langt flere enn under slavehandelen på 1800-tallet. Menneskehandel er faktisk en av de største illegale industriene i verden, og sårbare mennesker omsettes med stor profitt, også i Norge, og mørketallene er store.

Ikke alt svart arbeid er menneskehandel, men all menneskehandel er svart arbeid. I Norge er det anslått at den svarte økonomien utgjør 430 milliarder kroner årlig. Menneskehandel eksisterer fordi vi tillater det. Prostitusjon og tvangsarbeid skjer fordi vi tillater det. Kampen mot svart arbeid må intensiveres.

KrF fikk i 2015 gjennomslag på Stortinget for mange tiltak i arbeidet mot menneskehandel i Norge. Men dette alene er ikke nok. 7 av 12 politidistrikt mangler fortsatt eget avsnitt for menneskehandel, samhandlingen i det offentlige, samt samarbeidet over landegrensene, er fortsatt for dårlig, og det er fremdeles ikke god nok kompetanse på feltet i offentlige etater. Dette vil vi gjøre noe med.

I dag er risikoen for å bli tatt for menneskehandel svært lav. I Europa blir kun 1 av 100.000 bakmenn dømt. Menneskehandelsaker krever ofte stor ressursbruk i politiet, og for å ta bakmennene er det derfor avgjørende at det bevilges nok penger.

Hver dag risikerer tusenvis av flyktninger livene sine i håp om en bedre fremtid. Dette er desperate mennesker som trenger arbeid for å overleve. Veien er dessverre altfor kort fra å være flyktning til å være slave, også i Norge. Bare i 2016 forsvant 182 enslige, mindreårige asylsøkere fra norske mottak.

Mer offensiv politikk

Vi er naive dersom vi tror det ikke sitter mennesker i landet vårt som ønsker å utnytte disse barna til egen vinning. KrF sier derfor kategorisk nei til midlertidighet for disse barna. Norge trenger en mer offensiv politikk mot svart arbeid og menneskehandel, og KrF står i front for en slik politikk. Vi må aldri bli oss selv nok.