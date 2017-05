Monopolisten Avinor bestemmer flyrutetilbudet

Adm. dir. i Næringsforeningen, Harald Minge, krever i et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad 16. mai 2017 handling. Han hevder at vi hadde det beste flyrutetilbudet i Norge etter Gardermoen, men at vi nå blir frakjørt av Bergen. Minge mener at årsaken til svekkelsen av rutetilbudet til utlandet skyldes «kombinasjonen av elendig innsats og manglende vilje til satsning fra kommuner og fylkeskommune og et næringsliv i motvind.»

Lommerusk

Færre utenlandsreiser i kjølvannet av kostnadskuttene i oljeindustrien sier seg selv, men det er oppsiktsvekkende at Minge i fullt alvor ser ut til å mene at kommuner og fylkeskommunen har et særskilt ansvar for flyrutetilbudet på Sola. Oppsiktsvekkende fordi Avinor er et hundre prosent statseid selskap i en helt særskilt monopolsituasjon. Avinor hadde i 2015 inntekter på 12 milliarder og EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) på 4,7 milliarder norske kroner (en EBITDA-margin på nær 40 prosent er noe de fleste foretak bare kan drømme om!) Det er klart at alle monner drar, men i denne sammenheng blir et par hundre tusen kroner (som Minge ønsker at fylkeskommunen skal bidra med) som lommerusk å regne.

Vi kan nok også i fremtiden anta at flyruter som ikke lenger er lønnsomme, vil bli lagt ned.

Avinor har blant annet som formål å legge til rette for nasjonal og regional verdiskapning og næringsutvikling. Den første delen av formålet oppfyller Avinor gjennom styrkingen av Gardermoen som internasjonal storflyplass, men dette går selvsagt på bekostning av de andre regionale flyplassene i Norge. Avinor kjører nå en stor annonsekampanje på busskur her i regionen: «Halla Stavanger!!! Nå er det superenkelt å fly via Oslo. Kom’a pliis?!»

Styrt utvikling

Poenget er at Avinor ikke ønsker at det skal være en direkterute fra Stavanger til Frankfurt. De ønsker å rute trafikken ut av Norge via Gardermoen. På ordinær ruteflyging til utlandet hadde Gardermoen 10,6 millioner passasjerer i 2016. Stavanger og Bergen hadde hhv. 1,4 og 1,9 millioner passasjerer på slik ruteflyging utenlands. Fra 2005 har antall passasjerer på ruteflyging til utlandet fra Gardermoen økt med hele 4,6 millioner passasjerer. Økningen i fra Sola og Flesland til sammen i samme tidsrom er til sammenligning kun 1,85 millioner passasjerer (på ordinær ruteflyging til utlandet). Vestlandet blir altså ikke bare frakjørt, men flydd helt i fra av hovedflyplassen på Østlandet. Dette er en villet og styrt utvikling fra Avinor. Monopolisten Avinor bestemmer.

Avsporing

Det er derfor en avsporing å legge opp til en regionskamp (atter en gang) mellom Bergen og Stavanger, men hvis vi nå sammenligner rutetilbudet utenlands (ekskludert charter) fra de to flyplassene, så er det ganske likt. Det flys direkte til 28 av de samme destinasjonene, mens Bergen i tillegg har en håndfull turiststeder som det flys direkte til. Dette ser ut til å være sommerruter med et par ukentlige avganger frem til oktober, og altså neppe noe næringslivet vil vektlegge tungt i etableringsspørsmål.

Trist faktum

Undertegnede er for øvrig helt enig i at direkteruten til Frankfurt var viktig for regionen. Lufthansa la ned ruten av økonomiske årsaker. Vi kan nok også i fremtiden anta at flyruter som ikke lenger er lønnsomme, vil bli lagt ned. Det er synd, men Avinor har altså bestemt at stavangerfolks knutepunkt til resten av verden nå ligger i skauen et sted mellom Jessheim og Eidsvoll! Dette triste faktum blir dessverre ikke endret av et par hundretusen kroner fra verken fylket eller kommune.