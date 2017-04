Torsdag 20. april skrev Kjell Traa, Torvald Sande og Hjalmar Inge Sunde et innlegg i Aftenbladet om hvordan de så for seg Fornybarfondet. Det gleder to Rogalands-politikere som oss. Debatten er godt i gang, og det lover godt at folk ser nytte i fondet og kjenner eierskap.

Fristende sammenlikning

For femti år siden var det noen lure hoder i Stavanger-regionen som så en sjanse de ikke kunne la gå fra seg. Det var funnet olje i Nordsjøen, og kappløpet om hvem som skulle få æren av å bli «oljebyen» var i gang. Stavanger var ikke det mest naturlige valget, med en stagnerende hermetikkindustri som sitt sterkeste kort. Likevel gjorde et stortingsvedtak i 1972 at Statoil havnet i Stavanger. 45 år senere har vi en stagnerende oljeindustri, og en regjeringsbeslutning om at Fornybar AS skal til vår region. Sammenlikningen er fristende.

Nå må vi hive oss rundt.

Et par ting må vi som bor i Rogaland, og som har levd av og med det sorte gullet en levealder eller to, avfinne oss med. Ingen enkeltindustri blir noen gang «den nye oljå». Men vi skal ha den «gamle oljå» med oss en stund til. Det er nå, når vi ser at endringer vil komme, men krisen ikke er total, at vi må gjøre grovjobben. Nå må vi hive oss rundt.

Hard jobbing

Verken Statoil eller Fornybar AS kom til Stavanger av seg selv. Bak begge vedtakene ligger mye hard jobbing fra gode, lokale krefter, som så at dette var en sjanse til å komme videre. Fondet har blitt et tverrpolitisk prosjekt, og også nærings- og forskningsmiljøene har trykket det til sitt bryst og stått på for å få det til regionen vår.

Behovet for arbeidsplassene fondet vil gi, har aldri vært større.

Fondet skal forvalte opp mot 20 milliarder kroner, og selskapet skal investere på en måte som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Saken har vært lett å samle seg om: I et fylke som har vært spesielt eksponert for det harde været som omstilling er, vil fornybarfondet bli en primus motor mot fornyelse og vekst.

Rett og rimelig

Behovet for arbeidsplassene fondet vil gi, har aldri vært større. Stavanger er den norske storbyen med færrest statlige arbeidsplasser. I motsetning til andre storbyregioner, har vi heller ingen andre statlige investeringsfond. Når ledigheten er den høyeste i landet, synes det rett og rimelig at noen av de nye arbeidsplassene skal lokaliseres hos oss. Samtidig har Rogalendinger selvstendighet og entreprenørskap i ryggmargen. Vi er vant til å klare oss selv og ikke spørre staten om hjelp. Slik har vi fått landets sterkeste, mest fremoverlente og internasjonale næringsliv.

Fornybarfondet skal være et gode for hele landet, ikke bare Stavanger-regionen. Men synergiene, symbolikken og arbeidsplassene blir ekstra viktige her hos oss. Vi er sikre på at vi har folkene som best vet å utnytte mulighetene selskapet gir oss, og som er flinkest til å hive seg rundt og satse – på nytt.

Enorm kompetanse

Hvis vi ønsker at fondet skal investere og bidra til vekst og utvikling i vår region, må vi trappe opp omstillingsarbeidet. I Rogaland finnes enorm kompetanse innenfor energi og teknologi. Den kan fortsatt brukes, selv om det ikke er plass til alle i oljebransjen lenger. Hjerneflukt gir et dårlig utgangspunkt for nyskapning og utvikling. Derfor må vi klare å absorbere kunnskapen vi allerede har, inn i andre, eller nye, næringer.

Nå trenger vi nye jobber som varer. Da må vi også satse på det som er fornybart, og som ikke går tomt i morgen. Mange av disse jobbene er ikke skapt ennå. Men Fornybarfondet vil hjelpe de nye bransjene frem. Som Stavangerensemblet en gang sa – vi må bare «ta ein kjangs!». Slik vi en gang gjorde med oljå.

Våge det nye

Stavanger-regionen skal fortsatt være energihovedstad i morgen. Vi skal beholde kompetansen vår. Vi skal fortsatt ha et ledende, livskraftig næringsliv. Mye starter med Fornybar AS, flinke folk og fortsatt evne til å våge det nye.