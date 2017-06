Når barn og sivile er målet for ugjerninger, har vi krysset grensen

Journalist Harald Birkevold hadde i Aftenbladet 31. mai en kommentarartikkel der han påpeker vårt grenseløse hykleri når det gjelder holdningen til drap på barn.

Opprørt en hel verden

Bakgrunnen er terroren i Manchester som tilsynelatende nettopp var rettet spesielt inn mot å drepe barn, og som har opprørt en hel verden. Birkevold er innom en rekke hendelser og fenomener verden over hvor barn er ofre og hvor vi ofte kun reagerer med likegyldighet eller passiv aksept. Her nevnes alt fra dronebombing, krigføring generelt, handelsboikotter, Vietnamkrigen, 2. verdenskrig og forliste båtflyktninger til vaksinemotstand, manglende tilgang på prevensjon og abort, osv. Vel, han kunne føyd til flere ting.

Trafikken og vår bruk av bil tar livet av en del unger og andre individer hvert år. Alkoholbruk i samfunnet er noe som skader og kanskje tar livet av barn i mange sammenhenger. Begge fullt lovlige ting i vårt samfunn i dag. Likeså må en anta at vår forurensning, produktet av høye velstand og forbruk, rammer mange barn.

Hva er det da som angivelig skiller all denne elendigheten som vi tilsynelatende passivt og hyklersk godtar hver dag, i motsetning til barnedrapene i Manchester og for eksempel Utøya i 2011? For det første må vi være klar over at det, enten vi liker det eller ikke, er en del naturlige årsaker til at vi ikke reagerer likt på alle grusomme hendelser vi eksponeres for.

Ikke nødvendigvis hykleri

For det første reagerer vi mennesker alltid følelsesmessig sterkest hvis hendelsene kommer nært på oss på forskjellige måter, hvis vi på en eller annen måte kjenner oss selv igjen i dem. 22. juli og Utøya var en slik hendelse. Det var våre barn som ble myrdet, ikke noen fjernt borte et sted. Vi vet jo også at vi berøres mer når et enkeltindivid i form av en nær slektning, ikke minst et barn, dør enn nyheten om at titusen barn har sultet i hjel i andre enden av verden. Dette har ikke nødvendigvis noe med hykleri å gjøre slik Birkevold antyder. Vi mennesker er simpelthen laget slik at vi reagerer sterkest på det nære, det som berører oss mest og som vi er emosjonelt avhengig av i hverdagen.

Dette er i virkeligheten en forsvarsmekanisme som alltid har beskyttet oss. Vi ville ikke kunnet greie oss og overleve som mennesker uten slike egenskaper og trekk, hvis vi for eksempel skulle ta alle store tragedier like sterkt innover oss.

Det andre momentet er at vi også berøres ekstra av dynamikken og motivet bak spesielt grusomme hendelser som skjer rundt oss. Birkevold etterlyser hvor grensen går når det gjelder vår holdning til ulike eksempler på barnedrap. Det er betimelig av ham å peke på all den hensynsløshet og brutalitet som opp gjennom tidene har forårsaket barns og andres død.

Grensen krysses

Imidlertid kan vi se at det nettopp er en grense som krysses ved bl.a. Manchester-terroren. Her er det ikke bare hensynsløshet overfor uskyldige ofre som kommer til uttrykk. Hvis det er tilfellet, som det blir påstått, at gjerningsmannen bevisst valgte seg ut barn fordi dette ville skape større redsel og avsky i befolkningen, står vi overfor en situasjon der en med hensikt er ute etter å ramme nettopp barn. Det er altså ikke snakk om hensynsløshet i den forstand at en ikke bryr seg om at for eksempel barn kommer i veien for bomber ment for en annen fiende. Barna synes i seg selv her å være selve målet, og jeg tror bl.a. at det er dette folk reagerer spesielt på. Det er nettopp her grensen er overskredet over i noe annet.

Ikke tilfelle

Birkevold og andre kan selvfølgelig argumentere for at motivet bak er mer likegyldig, og at konsekvensene blir de samme. Dette er imidlertid ikke tilfellet. Det kan illustreres med et eksempel fra andre verdenskrig. Når hensikten og motivet i utgangpunktet er å drepe så mange barn og andre uskyldige sivile som mulig, har det langt større konsekvenser enn bare hensynsløshet og brutalitet. Som et eksempel på det siste: De allierte bombet Tyskland sønder og sammen under krigen noe som medførte at mange sivile ble drept. Nazistene derimot hadde som uttalt mål og motiv å drepe nettopp sivile, ikke minst barn, noe som fikk langt større konsekvenser. Det er nok å nevne Holocaust og seks millioner jøder. Når sivile blir selve målet for ugjerninger og noe mer enn bare tilfeldige ofre for hensynsløshet, har vi krysset grensen til det fullkomne barbari.