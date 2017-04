Mandag 3. april slapp oljeselskapene nok en bombe i Stavanger. Shell må si opp 75 av sine faste ansatte, mens Statoil skal kutte 350 flere årsverk frem mot 2019.

Høyest i landet

Arbeidsledigheten blant høyt utdannede økte mest i løpet av 2016, og oljefylkene på Vestlandet er hardest rammet. I november 2016 oppga Statistisk Sentralbyrå (SSB) at Rogaland topper listen man ønsker å være på bunnen av – 15 prosent av de arbeidsledige nå befinner seg i Rogaland. Høyest arbeidsledighet i landet.

Statistikkene er nedslående. Men dette handler om mer enn statistikk. Det handler om enkeltskjebner. På landsbasis var 78.154 registrert ledige ved årsskiftet. Flere vil snart være i deres sko. Mennesker som hver for seg må oppleve bortfall av inntekt og tunge søknadsprosesser i et jobbmarked som er for trangt.

Fortvilelse og angst

Å bli arbeidsledig oppleves for mange som en personlig krise. Da er det vanlig å bli urolig og engstelig. Man kan få søvnproblemer, vonde drømmer og fysiske plager som tretthet og hodepine. Enkelte kan også oppleve det som likner et sjokk. Hvordan kunne akkurat jeg miste jobben? Sjokket kan følges av en følelse av uvirkelighet, fortvilelse og angst.

Noen ganger blir det litt for mye. Og man leter etter måter å håndtere den ubehagelige hverdagen på, en måte å lette på psykiske plager. En velkjent strategi er å ty til alkohol når det butter i mot. Ta et stort glass vin for å døyve de vanskelige følelsene. Derfor vil vi komme med en oppfordring til de som blir rammet: Når det blir litt for mye – ikke fyll på med mer. Alkohol kan nemlig forverre problemet.

Ikke venn

Alkohol gjør det vanskelig for potensielle arbeidsgivere å se ditt fulle potensial. Den gjør det vondt for dine nære å være rundt deg. Faren er også til stede for at man utvikler et drikkemønster som verken er godt for helsa eller vil gjøre situasjonen bedre. For når man er nedfor, trenger man virkelig å være rustet for de daglige utfordringene. Da er ikke alkoholen din venn. Nei, alkoholen tar oppmerksomheten bort fra det man har å gjøre. Om man nettopp har mistet jobben, er problemene ofte også av en slik karakter at de ikke løser seg selv. Derfor er alkovett å ikke fylle på med mer når det er litt for mye.

Så kjære deg som står uten jobb. Ikke bruk alkoholen for å bote på vanskelige følelser. Dra heller nytte av gode mennesker rundt deg, og husk at det vil bli bedre. Hodet opp fra flaska – og se fremover.