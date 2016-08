Stadig flere forstår heldigvis betydningen av en sterk virksomhetskultur. Hvem du er blir stadig viktigere enn hva du gjør. Med en differensiert mediesituasjon der kanaler og nisjer blir flere, målgruppetilnærmingen blir mer raffinert og redaktørene visker ut skillet mellom redaksjon og kommers, blir kampen om det genuine viktigere. Dette får også betydning for hvordan virksomhetene velger å kommunisere med omgivelsene.

I olje- og gassindustrien er det for tiden øredøvende stille, det går helst i venting på økende oljepris – for øvrig virker det som industrien har lite annet å melde. Det er ikke et godt tegn på næringens vegne.

Samtidig gjør en annen trend seg gjeldende. Mange tilbringer i dag de beste delene av livet i et arbeidsliv der de i bunn og grunn føler seg fremmede. Den svenske sosiologen Roland Paulsen er blant dem som påpeker at stadig flere vil oppleve meningsløse arbeidsdager etter hvert som moderne teknologi for effektivisering og automatisering blir utbredt i arbeidslivet. Arbeidslivet blir altså mer fremmedgjort, mens konsumenten etterspør det nære. For å møte dette vil klisjeer som «live the brand» og «the messenger is the message» dukke frem fra roteloftet. Men svært mange virksomheter er ikke der i dag.

Den som er fremmedgjort og opplever jobben som lite meningsfull, kan vanskelig uttrykke velvilje overfor omgivelsene – for eksempel forbrukerne.

Tilliten er truet

Vi som jobber i grenselandet mellom strategisk kommunikasjon, forretningsutvikling, ledelse og verdibasert styring, ser en klar sammenheng mellom manglende tillit til de varer og tjenester som produseres og hvordan de ansatte opplever arbeidslivet. Spørsmålet er hvordan vi som forbrukere vil oppleve varer og tjenester som er produsert av mennesker som selv ikke har tro på det de produserer?

Kunnskap, velvilje og integritet. Disse tre elementene er de viktigste i tillit. For det første vil høy kunnskap hos produsenten styrke forbrukerens tillit til produktet.

Det samme gjelder et annet element, nemlig velvilje. Problemet er at den som er fremmedgjort og opplever jobben som lite meningsfull, vanskelig kan uttrykke velvilje overfor omgivelsene – for eksempel forbrukerne.

Sist men ikke minst er tillit avhengig av høy integritet. Det betyr at produsenten oppleves som troverdig, ikke minst gjelder dette på områder som verdier, etikk og moral. Dessverre er det også en fare for at integriteten blir svekket når de ansatte opplever lav trivsel, lite arbeidsplasslojalitet og besitter en generell opplevelse av fremmedgjøring.

Fallet av tillit i olje­næringen er påfallende.

Mange fallgruver

Utviklingstrekkene som er nevnt ovenfor, stiller oss overfor flere utfordringer:

Hvordan skal ulike virksomheter bygge og vedlikeholde et ønsket omdømme når de som jobber der ikke deler de verdiene som ligger til grunn for det samme omdømmet?



Hvordan skal ledelsen kunne opprettholde en sterk posisjon dersom de ansatte ikke har tillit til de som bebor lederkontorene?



Hvordan skal konkurrerende virksomheter markedsføre seg dersom arbeidslivet utvikler seg slik Roland Paulsen beskriver det?

Et eksempel er olje- og gassindustrien etter oljeprisfallet. Her er fallet i tillit påfallende. Det gjelder internt mellom ansatte og ledere i selskaper der ansatte opplever jobbene og fremtiden som truet. Også mellom operatørselskaper og leverandører er tilliten i fritt fall. Industrien greier heller ikke å opprettholde et sterkt omdømme i befolkningen, der et flertall synes å snu ryggen til det som stadig oftere kalles en «solnedgangsindustri».

Vi mener at mye av den sårbarheten oljeindustrien i dag opplever skyldes svak verdiforankring og svake virksomhetskulturer – selv om vi vet at mange i den samme industrien vil mene det motsatte.

Å jobbe med virksomhetskultur krever evne til å se utfordringer i et langt tidsperspektiv og på tvers av både fag og etablerte tradisjoner.

Utfordringen

En av kommunikasjonsfagets viktigste postulater er at det som ikke virker internt, heller ikke virker eksternt. Vi tror det er slik fortsatt, og da blir det viktigere enn noen gang å ha gode verktøy med solid dokumentasjon til rådighet. Dessverre er det ikke dagligvare i dag. Det å jobbe med virksomhetskultur krever evne til å se utfordringer i et langt tidsperspektiv og på tvers av både fag og etablerte tradisjoner. Det gjelder både de som skal gi ekspertråd og ikke minst den som skal styrke sin kultur.