Næringsforeningen bør være glad om den slipper unna med den beklagelse Pål Mitsem har bedt om

Pål Mitsem spør 25. april «Hva mener Aftenbladet?». Tema er de 30 millioner kroner Næringsforeningen i 2010 lovet å bidra med til Ryfast, og som lå til grunn for stortingsvedtaket i 2012, men som foreningen i 2014 med støtte fra Aftenbladet forsøkte å komme unna ved å si at meningen kun hadde vært at man ville forsøke å samle inn de 30 millioner, noe en bare hadde lykkes med for 2,25 millioner.

Dette tok Mitsem opp i RA allerede 22.01.15 der han spurte "Kan man ha tillit til Næringsforeningen før direktøren beklager sine gjentatte forsøk på å forlede offentligheten?"

Fikk ikke svar

I RA 29.01.15 støttet jeg Mitsem i at Næringsforeningen eller eventuelt den som urettmessig har lovet på dens vegne prinsipielt må være ansvarlig. Jeg påpekte også at dette måtte gjelde selv om det medfører foreningens konkurs, noe jeg dog forutsatte de "næringskrefter" som angivelig hadde ivret for Ryfast vil forhindre. Da det var opplyst at Fylkesutvalget via Vegvesenet hadde tatt spørsmålet om foreningens betalingsplikt opp med Samferdselsdepartementet, etterlyste jeg samtidig svar om det, en etterlysing jeg gjentok i nytt innlegg i RA 11.02.15 rettet til fylkesordfører Janne Johnsen, uten å få svar.

Mitsem spør nå «Mener Aftenbladet som Statens vegvesen åpenbart gjør, at Stavanger Næringsforening er forpliktet til å bidra med 30 millioner kroner?»

Aftenbladet kan selvfølgelig mene hva det vil. Men hvis Vegvesenet, slik spørsmålet antyder, nå omsider har tatt standpunkt, bør offentligheten få vite hva den myndighet som finansierer Ryfast har tenkt å gjøre med saken.

Forventer seriøsitet

De 30 millioner kroner er selvfølgelig en bagatell i forhold til Ryfastprisen. Men for Næringsforeningen gjelder det troverdigheten. La gå med at store ord ble brukt i kampen for og imot Ryfast. Men når en ikke-folkevalgt forening som pretenderer å representere tunge samfunnsinteresser og som tydeligvis blir hørt på av våre folkevalgte lover noe, må det forventes seriøsitet. Hadde beløpet vært 300 millioner, ville ingen tatt det alvorlig, og hadde det vært 3 millioner, ville det vært for ubetydelig, men 30 millioner var et realistisk tilsagn fra et entusiastisk næringsliv. Og nettopp slik entusiasme var det viktig å demonstrere for å få Stortingets ja.