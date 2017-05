I Aftenbladet 26.april kritiserer Rogaland MDG vår bekymring for langsiktigheten for landets viktigste næring og konsekvensene dette kan ha for klimakampen i Europa på mellomlang sikt.

Trygg og bærekraftig

Både omfanget av gassen i energimiksen og den stabile produksjonen den representerer, gjør at den er avgjørende for en trygg og bærekraftig leveransesituasjon i mange år fremover.

Norsk gasseksport til Europa er i dag på 110 GSM/år, eller ca 1200 Tw/h elektrisitet i tilsvarende energimengde. Til sammenligning utgjør Norges totale vannkraftproduksjon 130 Tw/h, altså rett i overkant av en tiendel av dette.

Med 2020 som basisår vil man trenge å erstatte 200 Tw/h i 2030 om anslagene til Oljedirektoratet for norsk produksjon legges til grunn. Si det fort og det høres kanskje ikke så mye ut. Men omregnet i vindmøller må det teoretisk bygges 50.000 vindmøller for å erstatte energimengden denne gassen utgjør. Omfanget er formidabelt.

Gass eller kull være et avgjørende supplement til den fornybare kraften i Europa i lang tid.

Vi sier teoretisk fordi det er umulig å sammenligne en til en. Der gassen tilbyr en jevn energiproduksjon vil vind- og solkraft svinge svært mye. Er det ikke vind, blir det heller ikke vindmøllestrøm, på samme måte som man ikke lager solkraft om natten. For å erstatte den jevne energistrømmen fra gass, må det bygges enormt mye ekstra kapasitet for å ha nok krefter til å ta toppene.

Derfor vil gass eller kull være et avgjørende supplement til den fornybare kraften i Europa i lang tid. Å si nei til gass er dermed å si ja til sterkt forurensende kull.

Dette ser fornybarkraft-industrien i Europa og de ønsker norsk gass – og norsk vannkraft – velkommen i sin energimiks. Gass for stabilitet. Vann for fleksibilitet. Fordi det gjør det mye mer realistisk å oppnå regionens ambisiøse forventninger til utslippsreduksjoner, som de er manifestert i Paris-avtalen.

Fortsatt satsing på norsk gass er ikke bare avgjørende for norsk sysselsetting og velferd. Det er også svært avgjørende for å nå klimamålene i Europa, på mellomlang sikt.

Bredere perspektiv

MDG beskylder oss for å naivt ønske en oljeindustri som fortsetter som før. Men ingen industri i Norge har en mer bevisst holdning til sitt ansvar. Ansvar for å kutte utslipp, utvikle mer effektiv produksjonsteknologi og mer effektive måter å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner. Til karbonfangst og lagring. Referansene til IEA er tatt ut av sin sammenheng og dels misvisende; IEA sier tvert imot at: «Naturgass spiller en viktig rolle i overgangen på tvers av flere sektorer» og, «Det vil bli behov for investeringer i ny oljeproduksjon fordi produksjonen i dagens felt avtar raskere enn fallet i etterspørselen».

Her skyter MDG langt over mål, og vi etterlyser et bredere perspektiv. Både på den norske olje- og gassindustriens betydning i nasjonalt og globalt perspektiv og i betydningen av gassen i den totale, optimale energimiksen.