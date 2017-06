Rapporten tar for seg potensialet ved å åpne for mer bruk av ideelle og andre private aktører innenfor sykehjemstjenester. Den sier blant annet at utviklingspotensialet i sykehjemstjenester blir betydelig i årene fremover, og at befolkningsvekst, en stadig aldrende befolkning og et ønske om tjenester som i større grad møter innbyggernes individuelle behov, stiller høye krav til fremtidens sykehjemstjenester. Det vil derfor bli viktigere med mangfold, valgmuligheter og effektive tjenester. I Stavanger er andelen ideelle sykehjem 34 prosent. Bergen kommer ut som en god nummer to, med Oslo hakk i hæl. Dersom de andre rogalandskommunene vil henge med, bør det satses nå.

Uønsket press

Rapporten viser at det norske anskaffelsessystemet kan være en hindring for å ta ut potensialet for samfunnsøkonomiske gevinster, og at insentivet til nytenkning og innovasjon kan bli redusert som følge av for detaljerte konkurransegrunnlag. Mange informanter påpeker at flere kommuner har en uforholdsmessig vektig av pris/kostnader sammenlignet med kvalitet i anskaffelse av sykehjemstjenester. Dette kan føre til et uønsket press på arbeidstidsordninger og pensjon for de ansatte.

Skal konkurreres på kvalitet

Stavanger kommune fremstår som et godt eksempel også her, der de nylig kunngjorde en konkurranse for ny avtaleperiode for drift av Boganes sykehjem. I kunngjøringen står det at formannskapet i Stavanger kommune har vedtatt at prisen som legges til grunn, skal være tilsvarende kostnad for drift av øvrige sykehjem og at det skal konkurreres på kvalitet.

Et større mangfold av aktører vil kunne videreutvikle dagens sykehjemstjenester gjennom bedre driftsløsninger og et brukertilpasset tjenestetilbud, fastslår rapporten. I tillegg slår en offentlig veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester fast at «et helhetlig tilbud gjøres ofte i en kombinasjon av egenproduksjon og kjøp av eksterne tjenester».

En satsning på ideell sektor er noe alle partier bør kunne stille seg bak.

Stortinget slo senest i fjor fast at ideelle aktører har særlige fortrinn, egenskaper som er verdifulle for samfunnet og andre vilkår enn store kommersielle og offentlige aktører. Derfor ble det vedtatt at ideell sektor skal vokse. De ideelle sykehjemmene har offentlig lik pensjon, stor grad av fast ansatte, og alle offentlige midler blir igjen i tilbudet til utvikling av tjenestene. En satsning på ideell sektor er derfor noe alle partier bør kunne stille seg bak.

Satser på innovasjon

Ideelle aktører har vært pionerer i velferdsstatens fremvekst, og som i dag fortsetter sine bidrag til innovasjon i sektoren. Metodistkirkens Alders- og Sykehjem i Bergen har vunnet pris for sitt arbeid med forbedring innen pasientsikkerhet, mens Tasta sykehjem i Stavanger har et tett samarbeid med Gastronomisk institutt som forsker på mat til eldre. Diakonhjemmet byr på helhetlige brukertilbud, der sykehjem, sykehus og høyskole understøtter hverandre. Det mangler altså ikke på eksempler på samfunnsfordeler ideelle og private sykehjem gir. Det er på høy tid for de andre kommunene i Rogaland til å se til Stavanger når det legges planer for fremtidige sykehjem og tilbud for eldre. De ideelle aktørene står klare.