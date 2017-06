Ødelegg ikke hytte-paradiset Knaben!

Knaben som turistdestinasjon har i mange år hatt en positiv klang i folks bevissthet. Knabens kvaliteter både når det gjelder hytteturisme, friluftsliv og natur er vel kjent. Flere og flere rogalendinger har søkt dit som et alternativ til Øvre Sirdal.

Det er ofte bygder på Vestlandet som får trusselen om industrialisering av unik natur i nærområdene sine.

Utbredt i urbane strøk

Men i de siste årene har enorme statlige subsidier til en voksende vindkraftindustri skapt næringskonflikter med lokale næringer i Distrikts-Norge. Det er ofte bygder på Vestlandet som får trusselen om industrialisering av unik natur i nærområdene sine. Beslutningstakernes og også ofte medienes positive holdning til å ødelegge norske fjell- og kystlandskaper, er svært utbredt i urbane strøk.

Som en Oslo-kvinne sa til meg: «Jeg synes faktisk vindmøller i norsk natur er vakre!» Selvfølgelig! Ingen har bedre beskyttelse mot tilsvarende alvorlige inngrep i bymarka si enn Oslofolk. Markaloven er et slående eksempel på det.

Her på Sør-Vestlandet er Kvinesdal og Sirdal med sine fantastiske heiområder under et stort press. Tonstad Vindpark har fått ja til utbygging fra Olje- og energidepartementet (OED). Buheii Vindkraftverk ligger inne til endelig avgjørelse.

Situasjonen for de attraktive friluftsområder i heiene i Sirdal og Kvinesdal er kritisk. Hvem rammes? Det gjør folk i både «dalstroka innafor» og langs kysten mellom Kristiansand og Stavanger. Svært mange liker å gå i fjellet. Det har man gjort i generasjoner.

Man kan få inntrykk av at det i debatten om Knabens framtid utelates noe som er ubehagelig for politikerne å forholde seg til. Vi i foreningen Bevar Heiane vil påstå at det er en sammenheng mellom utviklingen på Knaben, dvs. at et mindre antall tomter har blitt solgt og hyttebygg reist, og det faktum at det er planlagt et vindkraftverk på Buheii, ikke langt fra Knaben. Denne sammenhengen framstår imidlertid som et ikke-tema.

Vi er redd for at utsikten fra Knaben til et fremtidig Buheii Vindkraftverk ikke stimulerer hyttebygging og turistnæring.

Vi i foreningen Bevar Heiane har i flere år advart mot vindkraftutbygging på Buheii i Kvinesdal, og tidligere også Tonstad Vindpark i Sirdal. Vi grunnga dette bl.a. med en tilsvarende næringskonflikt som fant sted i Engerdal på Østlandet for noen år siden, mellom vindkraftplaner og hytteturismen i bygda. Hyttemarkedet kollapset over natten. Heldigvis ble vindkraftanlegget avlyst, og hyttemarkedet fungerte normalt igjen.

Knaben fortjener bedre

Bevar Heiane lever fortsatt i håpet om at OED skal ta innsigelsen fra Fylkesmannen og Sirdal kommune og mange andre til følge, og dermed trekke tilbake tillatelsen til å bygge ut Buheii med vindturbiner. Eller at investor finner ut at det ikke er økonomi i prosjektet. Vi er redd for at utsikten fra Knaben til et fremtidig Buheii Vindkraftverk ikke stimulerer hyttebygging og turistnæring. De fleste mener at Knaben fortjener bedre enn dette.