Partnardrap er politikk

Marie von Krogh

Nyleg var ei mor i Kirkenes på veg til å flytte ut frå sin ektemann. Siste natta heime vart ho og sonen drepne. For to år sidan vart ei tobarnsmor i Forsand på veg til å flytte ut frå sin ektemann. Ho vart drepen og dumpa på 70 meters djup, av sin ektemann.

Halvparten av drapa som skjer i Noreg i løpet av eit år, er gjort av partnar eller ekspartnar. Som oftast er det ei kvinne som blir drepen av ein mann.

Den drepne kvinna var på veg ut av forholdet. Dette er også typisk.

Ikkje som lyn frå klår himmel

Kvar gong eit slikt drap skjer, kjem det som eit sjokk på oss. Men partnardrap skjer ikkje plutseleg. «Partnerdrap er i mange tilfeller varslede drap hvor risikofaktorene har vært synlig for flere, lenge», var konklusjonen i ein stor rapport som tok føre seg alle partnardrap i Noreg frå 1990 til 2012. Rapporten slår fast at det er ikkje grunn til å seie at partnardrap skjer «som lyn fra klar himmel».

Partnardrap er svært ofte den ytste konsekvens av vald i nære relasjonar. I 7 av 10 tilfelle av slike drap har det førekomme vald i parforholdet tidlegare. I halvparten av tilfella har det vore meir enn fem valdsepisodar før drapet. I den nylege Kirkenes-saka var mor i kontakt med politiet kort tid før drapet, for å melde ektemannen for psykisk vald.

Den drepne kvinna var på veg ut av forholdet. Dette er også typisk. Det er høgt sannsyn for at offer for partnardrap har varsla at ho ønskjer å gå ut av forholdet, eller har gjort det. Brotfasen er for mange den aller farlegaste. Det veit dei ofte, det er jo difor dei ikkje har gått før. Mange har blitt direkte trua med drap om dei forlét partnaren, andre har blitt trua med at partnar vil ta sitt eiget liv, eller at det vil skje noko med barna.

Statistikken seier at i eit typisk partnardrap har både gjerningsperson og offer i forkant av drapet hatt kontakt med politi og/eller helsevesen.

Ole-Tommy Pedersen, Finnmarken/NTB scanpix

Partnardrap kan førebyggast

Mora i Kirkenes hadde ein son som gjekk med ho i døden. Mora i Forsand hadde to barn som vart igjen. I dei fleste partnardrapssaker har offeret barn. Barn som mest sannsynleg kan fortelje noko om vald heime, om vi spør dei i tide.

Den drepne kvinna i Kirkenes hadde før drapet både vore i kontakt med krisesenter og politi og vener om sin vanskelege livssituasjon. Statistikken seier at i eit typisk partnardrap har både gjerningsperson og offer i forkant av drapet hatt kontakt med politi og/eller helsevesen. Både gjerningsperson og offer har søkt hjelp hos privatpersonar før drapet, men det er lite sannsynleg at privatpersonar har meldt bekymring til hjelpeinstansar.

Konklusjonen er klar: Risiko for partnardrap kan oppdagast, drap kan førebyggast.

Synleg handling må til

Kva kan vi gjere i vår by, Stavanger?

I vår by går det mange vaksne og unge rundt med valdsalarm fordi ein som har stått dei nær, framleis kan bli veldig farleg. I vår by bur det mange på skjult adresse og med skjult telefonnummer. I vår by søv mange på krisesenter fordi ein partnar eller ekspartnar er farleg for dei.

Vald i nære relasjonar startar ofte i det små, for så å bli meir og meir alvorleg lenger ut i parforholdet. Difor er det ingen grunn til ikkje å ta valdsførebyggande arbeid på alvor. I Stavanger har vi ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Den må visas i synleg handling.

I kommunen sin Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2018 står det lista opp ei rekke tiltak for å redusere førekomsten av vald i vår ny. Mellom anna står det at helsestasjonstenesta, legevakta og fastlegane skal spørje om vald, ved mistanke. Det står også at skolehelsetenesta skal identifisere fleire som blir utsett for vald.

Dette harmonerer dårleg med at vi manglar over 20 helsesystrer i kommunen vår. Det harmonerer dårleg med at vi er dårlegast i landet på helsesysterdekning på vidaregåande skole. Det harmonerer dårleg med at legevakta vår er fullstendig overarbeida. Det er krevjande å avdekke vald i nære relasjonar, ein treng tid og tryggheit for å gjort det på ein skikkeleg måte. Underbemanning aukar sjansen for at vi taper kampen mot vald.

I tillegg står det ingenting i handlingsplanen om barnehagar og skolar. Det er merkeleg når vi veit at 1 av 10 barn opplever vald heime. Alle barn er i grunnskolen, og nesten alle over eitt år er i barnehage. Då bør dei som ser barna våre kvar dag, vite noko om vald. Å skolere barnehagetilsette og skoletilsette i vald i nære relasjonar har stort potensial. Å informere barnehagebarna og elevane om kva vald er, og kva som er lov og ikkje lov, burde stått i klartekst i handlingsplanen mot vald i nære relasjonar.

Det hastar

SV tek kampen mot vald i nære relasjonar. SV vil kjempe for at førebyggande tenester må ha nok ressursar og kompetanse og mot til å spørje. SV vil kjempe for at alle barn får lære om vald i barnehagen og på skolen. SV tek kampen for å førebygge, avdekke og hjelpe familiar som opplever vald, før det plutseleg er for seint.