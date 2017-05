Viser til artikkelen i Aftenbladet 24. mai hvor det påstås at «– 123 døde fordi ingen lukket dørene». (Red. anm. Emil Aal Dahle oppsummerer ulykken slik under en åpen høring tirsdag 23. mai). Dette er en påstand jeg mener grenser til det spekulative.

Da Alexander Kielland begynte å krenke og få slagside, vil jeg påstå at mange av folkene om bord begynte å føle frykt og kanskje begynnelse til panikk. De fleste av dem, kan jeg tenke meg, fant det mest fornuftig å komme seg ut på dekk fortest mulig og den veien som var nærmest.

Når en rigg som Alexander Kielland begynner å krenge (kantre), da er det lett å forstå at folk vil ut av boligområdet og ut på dekk så fort som mulig, og det siste man tenker på eller har tid til i en slik farlig og kritisk situasjon, er å lukke dører etter seg, slik man ellers gjør under normale omstendigheter. Da er det ikke så rart at mange dører stod åpne, da riggen kantret.

Sto midt oppi det

Jeg stod selv midt oppi tragedien med Alexander Kielland. Det var som dykker, og oppgaven vår var å finne omkomne og sørge for at de omkomne vi fant ble tatt opp til overflaten for å bli brakt til land. Det var en meget stor påkjenning for oss som utførte dykkingen den gangen, men vi gjorde det uten å betenke oss.

Da plattformen fikk slagside, kom en del av boligmodulen under vann. Dette forårsaket at vinduer i boligmodulen ble knust. Dette igjen forårsaket at mye vann strømmet inn i modulen, som ytterlige destabiliserte riggen og forflyttet tyngdepunktet på den. Da hadde det ikke hjulpet hvor mange dører som hadde vært stengt.

Riggen hadde lagt seg mer og mer over på siden etter hvert som vann strømmet inn i modulen. Når det er sagt, så hadde det vel tatt lengre tid før riggen tippet helt rundt da, formoder jeg.

Så er det et annet vesentlig punkt i stabiliseringen av riggen. Alle rigger som skal posisjoneres på en bestemt plass i lengre eller kortere tid, blir senket ned en del. Det samme gjaldt for Kielland-plattformen. For at man skal oppnå dette, må man pumpe vann ned i "bunn-pongtongene" slik at riggen blir tyngre og mer stabil. Da plattformen la seg over, ville vannet i bunn-pongtongene forflytte seg og dermed ytterlige destabilisere riggen. Derfor tror jeg ikke de åpne dørene alene var årsaken til at riggen tippet rundt og var årsaken til at 123 personer døde.

Fraskriver seg ansvarsforhold

Da vi dykket rundt Alexander Kielland, så vi at mange dører stod åpne. Årsaken til dette skjønte vi kom av panikken som oppstod da riggen begynte å legge seg kraftig over. Derfor synes jeg at påstandene som kommer fram i Aftenbladet, blir spekulative. Den samme konklusjonen kom også fram fra den franske granskingen i 1985. For meg kan det se ut som de prøvde å fraskrive seg ansvarsforholdet sitt og legge mye av skylda på dem som arbeidet på riggen, for eventuelt å dekke over andre svakheter ved riggen. Er dette tilfellet, synes jeg det er uverdig og skammelig.

Det var mange flinke og ansvarsfulle arbeidsfolk om bord på Alexander Kielland-plattformen, som fulgte manualer og andre sikkerhetsprosedyrer. Å prøve å legge skyld på dem og påstå at riggen kantret for fort på grunn av at de ikke fulgte det som stod i manualer, blir spekulativt, slik jeg ser det.