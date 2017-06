Pensjonistforbundet fortsetter kampanjen for at de som trenger det, skal få meldingene på papir

Det skyldes den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Du vil ikke få se den informasjonen i en utbetalingsmelding fordi den kommer ikke på papir. Reguleringen gjelder fra 1. mai, men blir utbetalt i juni. I juni får du også etterbetalt tillegget for mai. I juli får du den nye, vanlige utbetalingen.

Det er mange faktorer som påvirker beløpet du får utbetalt, for eksempel skattetrekk, om du jobber ved siden av og hva slags type pensjon eller ytelse du har.

Minstepensjonister

De fleste minstepensjonister kan forvente en økning i pensjonen på 0,55 prosent. En enslig minstepensjonist mottar en månedlig alderspensjon på 15.312 kroner. I juni øker utbetalingen til 15.482 kroner, 85 kroner av dette er etterbetaling for mai og 85 kroner er den generelle økningen. Fra og med juli blir den månedlige utbetalingen på 15.397 kroner.

Gjennomsnittlige alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen kan vente en økning i den månedlige pensjonen på 0,38 prosent. For en alderspensjonist som mottar en månedlig alderspensjon på 18.000 kroner etter skatt. I juni vil utbetalingen øke til 18.136 kroner. 68 kroner av dette er etterbetaling for mai, og 68 kroner er den generelle økningen. Fra juli bli den månedlige utbetalingen på 18.168 kroner.

Uføretrygdede

De fleste uføretrygdede kan vent en økning i uføretrygden på 1,14 prosent. En uføretrygdet mottar en månedlig uføretrygd på 18.500 kroner etter skatt. I juni øker utbetalingen til 18.922 kroner. 211 kroner av dette er etterbetaling for mai, og 211 kroner er den generelle økningen. Fra juli blir utbetalingen på 18.711 kroner. Kjøpekraften for pensjonister og uføretrygdede vil fortsatt være svakere enn prisveksten.

Nav sender ikke ut brev ved satsendringer eller ved årlige reguleringer av pensjon og uføretrygd, selv om at de vet at mange ti-tusener ikke er på nettet. Pensjonistforbundet vil fortsette kampanjen for at de som trenger det, skal få meldingene på papir.