Endeleg har Norge kome litt høgare opp i den internasjonale konkurransen i matematikk. Det blir gevinstar å henta for statsråden og partiet hans. Men professor Svein Sjøberg er ein sta tvilar. Tvilen hans minner meg om ord frå det såkalla Gymnasutvalet på 1960-talet. Dei skreiv det slik: «Elevane blir spesialistar på reaksjonar som er særleg innøvde for eksamenssituasjonen. Kva generell verdi desse reaksjonane har, veit vi lite om».

Men kritikarane når ikkje fram. Ikkje hos oss, og ikkje i Tyskland. Pisa-stigen ligg fast. Å nå høgare opp er det eine målet. Teften av framgang kan nå sikra Pisa eit langt liv. Pisa (Programme for International Student Assessment) er også milliardbutikk, ein av dei mest ruvande i OECD. Det følgjer også pengar med Pisa på vegen ut til dei mange skulane, i dei mange landa. Mange kan få si eiga vesle grein å sitja på. Den sagar dei ikkje på i utide.

Kurt Gödel greidde å overtyda heile den akademiske matematikkverda om at dette einskapsstrevet umuleg kunne føra fram. Ei gruppe franske matematikarar gav seg likevel ikkje.

Målet om den eine, sanne matematikken

Kva er det så det blir bråka om? Gjeld det ikkje over alt i verda at 2+2=4? Er ikkje matematikken over alt den same? At det heiter «mathematics» på engelsk, ein fleirtals-s i det engelske fagnamnet, er det vel få som legg merke til. På første delen av 1900-talet var det mange med store namn i den akademiske matematikken, Bertrand Russell mellom andre, som la ned eit stort arbeid i å finna fram til den eine og sanne matematikken, den som skulle avløysa dei mange matematikkane og dei sprikande historiske overleveringane. Dei lukkast ikkje.

Ein ung, nærmast uforskamma, nederlandsk matematikar, Kurt Gödel, greidde då også å overtyda heile den akademiske matematikkverda om at dette einskapsstrevet umuleg kunne føra fram. Ei gruppe franske matematikarar gav seg likevel ikkje. Dei arbeidde vidare med sikte på å finna fram til den eine matematikken, den som skulle avløysa det uryddige, faglege mangfaldet ved universiteta.

Det var ein fortvilande situasjon å koma i for ein ung og urøynd mann.

«New Math»

I 1957 fekk Sovjet sin Sputnik ut i rommet. Amerikanarane frykta at dei kunne koma til å tapa det teknologisk-vitskaplege kapplaupet med Sovjet. Skulen måtte moderniserast. Store fondsmidlar sat laust. Grupper av universitetsmatematikarar tok fram dei franske arbeida og la dei til grunn for den nye, den moderne matematikken i skulen, den dei gav namnet «New Math». OECD inviterte til seminar på eit slott utanfor Paris. Delegasjonane frå dei nordiske landa fann saman. Ein komité under Nordisk Råd blei utnemnd. Sjølv skulle eg koma til å hamna i Forsøksrådet for skuleverket på denne tida, i 1969. Det var ein fortvilande situasjon å koma i for ein ung og urøynd mann. Det var tydeleg nok at nå var norsk skulematematikk hamna på ville vegar. Men korleis få dette fram på ryddig vis i det offentlege rommet?

Først fem år seinare kom ein artikkel av den franske matematikaren René Thom og hjelpte meg inn på tryggare grunn. Eg hadde før dette fått plass som «kveldens gjest» i TV-programmet Åpen Post og blitt inn-annonsert som den som skulle fortelja at den norske skulen nå hadde tverrsnudd i spørsmålet om den skræmande «moderne» matematikken. Eg var forsiktig, ville vinna meir tid til samtalar og ettertanke i så mange fora. Noka tverrsnuing blei det heller ikkje hos oss. Norske forlag hadde kjøpt inn svenske læreverk, og i Sverige hadde dei ikkje tverrsnudd.

Det måtte bryta saman, men drivgodset fekk me behalda.

Dogmatisme

Åra har gått. Eg har i det siste gått bakover i historia og studert matematikk og rekning i den norske allmennskulen, finlese utvalde læreboktekstar. Pionerane i den norske skulematematikken var sterkt medvitne om at oppgåva deira var folkeopplysing og ei allmenn kulturreising. «Barnene» måtte på alle viktige punkt «se det selv at det er slik det maa være». Bare slik kunne grunnen bli lagt for ei vidare læring i deira framtidige liv.

Med New Math blei denne tilnærminga til reknefaget fortrengt av eit heilt anna perspektiv. Skulematematikken måtte samsvara med ein velordna, fagleg overbygnad. Ein utbreidd dogmatisme tok over der «barnene» hadde sett sjølv. Det måtte bryta saman, men drivgodset fekk me behalda.

Bare eit vedvarande og omfattande arbeid […] kan leggja grunnlaget for eit vellukka reknefag i skulen.

Eit eksempel

Bare eitt av dei svært mange funna mine i reknebøker frå den norske folkeopplysings- og kulturbyggingstida, kan få plass her. Å få på plass ein brukande rekneregel når divisor er ein brøk, er eit kjent problem i reknefaget. Den fremste reknefag-pioneren vår, Johan Nicolaisen, gjekk utanom her. Ein pådytta regel ville gløymsla fort ta, meinte han. Han laga til ei forteljing om ei mor med 4 eple til fordeling på 2 barn, ei anna med 8 til 4 barn og ei tredje hadde 12 til 6 barn. Ein tabell-liknande oversikt over tala med rekneteikna og dei rette svara på plass la grunnlaget for å formulera kunnskapen om at ein fritt kan ganga dividend og divisor med same tal utan at kvotienten endrar verdi. Det var denne innsikta ein framfor alt måtte sikra, og finna uttrykk for gjennom greie og kvardagsnære ord.

Det får bli med dette eine eksemplet her. Og det duger eigentleg ikkje. Bare eit vedvarande og omfattande arbeid, heilt ned i dei minste faglege avkrokane, eit arbeid tilpassa vår eiga tid, kan leggja grunnlaget for eit vellukka reknefag i skulen. Ein milliardbutikk i Paris, med røter og rasjonale henta frå amerikansk IQ-testing, ligg som ein sperre mot dette arbeidet, som alltid må vera lokalt og ha ei historisk forankring.

Bård Harboe, f.1937, er cand. real. frå Universitetet i Oslo med undervisningsfaga matematikk, fysikk og kjemi og med mellomfag og hovudfag i pedagogikk. Han var konsulent i Forsøksrådet for skoleverket i dei mest turbulente åra i skulematematikken. Han har også hatt oppdrag på dette området for Nordisk kultursekretariat i København. Bård Harboe har arbeidd innanfor allmennlærarutdanning og praktisk pedagogisk utdanning (pedagogisk seminar) og leia denne i Stavanger frå 1975 til 1986. Frå 1986 til 1999 var han lærar i naturfag og matematikk ved Sola vidaregåande skule. Har har skrive boka «Formal eller real matematikkundervisning?» (2015).