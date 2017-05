Det er rystende å lese Aftenbladets reportasje i Magasinet 20. mai om forholdene ved det gjeldende bofellesskapet for rusmisbrukere, og ikke minst om den ledelseskulturen som synes å råde i Stavanger kommunes levekårsetater.

Dette må vi gjøre noe med

De ansatte som tok et prisverdig initiativ ved å dokumentere de forferdelige forholdene hos enkelte klienter, og hvordan dette også påvirker sikkerheten til de ansatte, blir møtt med: «Har dere filmet i leiligheten? Det er ikke lov!» I stedet burde de selvsagt blitt møtt med «Er det virkelig så ille? Dette må vi gjøre noe med! Takk for at dere ga så tydelig beskjed!»

Jeg har i mitt lange yrkesliv i det private næringsliv aldri opplevd noe lignende. Der er man opptatt av å gjøre hverandre gode, å samarbeide og å skape optimal trivsel slik at alle yter sitt beste.

I ledelsen i Stavanger kommunes helse- og omsorgsetater synes det å være viktigere å ta vare på seg selv og sin behagelige jobbsituasjon, enn å gjøre noe med problemer som påvises av såkalte «varslere». Man tar mannen i stedet for ballen, dvs. man angriper den som sier i fra, i stedet for å angripe problemet det meldes fra om.

Kan ikke fortsette

Aftenbladet har de senere år ved flere anledninger satt et kritisk søkelys på ledelseskulturen i helse- og omsorgsetatene. Om ledere som er mer opptatt av «korrekte varslingsrutiner» enn å gjøre noe med de varslede problemer. Nå må det være nok!

Dette kan ikke fortsette. Slike ledere må rett og slett fjernes. Og dette synes å gjelde personer på alle nivåer, fra laveste nivå og helt til topps i levekårsetatene.

Jeg kan ikke annet enn å håpe at om jeg selv en gang skulle bli klient i disse etater, så har kommunen ryddet opp og klart å innføre en ledelseskultur og en omsorg hvor klienten og de ansatte settes i fokus, og hvor problemer som påvises, blir tatt på alvor og forsøkt ordnet opp i.