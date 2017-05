Jeg synes det er utrolig provoserende og så feil det går an å bli at skolene og barnehagene i Sandnes blir presset til det ytterste for å spare penger i trange tider. Og når det da viser seg at det er penger til overs og at de pengene brukes til noe annet, det er uforskammet. De pengene burde gå direkte tilbake til skolene og barnehagene. De må få tilbake ressursene sine som de trenger. Politikere må ikke tenke at det var greit med sparetiltakene. Det har virkelig gått på bekostning av kvaliteten i skolehverdagen.

Det er kuttet ned på antall voksne per barn. Dette går særlig på bekostning av de barna med ekstra behov for oppfølging. Når de ikke får den oppfølging og hjelp de trenger, påvirker det deres utsikter for resten av livet. Og hvis disse elevene ikke fungerer i klassen eller i barnehagegruppen, går det utover læringsmiljøet for alle. Det skaper økt stress og utilfredshet hos lærere å ikke ha nok ressurser.

Større klasser er ikke en god løsning.

Alle kommer til kort

Læreryrke er et utrolig viktig og krevende yrke. Samfunnet må se til at lærerne har muligheter til å gjøre en god jobb, ellers vil verdifulle krefter gå tapt, og det vil føre til en enda verre skolehverdag for barna. Ved å ta vekk ressurser settes det i gang en ond sirkel. Større klasser er ikke en god løsning. Alle kommer til kort. Spør noen som har forsket på dette. Hvis du ikke tror meg.

Lærere får noen steder ikke lønn til å delta på avslutninger eller andre sosiale begivenheter. Tenk hvor trist det er å ta bort disse spesielle anledninger som barna ser frem til for så lite gevinst i kroner. Ved å stille opp gratis som lærer, feies problemet bare under teppet og blir usynlig. Det er det bare ledelse og politikerne som er tjent med.

I tillegg blir det noen steder fjernet ressurser, som f.eks. tilgang til egnede lokaler for sløyd og kunst og håndverk. Det er noen som tror at disse aktiviteter ikke er så viktige for barnas utvikling. Men det er de. Skapende arbeid og praktiske ferdigheter bidrar til en sunn utvikling. De er en kilde til kroppslig læring, mestring og viktig avveksling fra teoretisk undervisning. Slitte lokaler bør vel også prioriteres før man velger å bygge ekstra fint rådhus?

Dette kan vi ikke akseptere.

Kan ikke akseptere

Det burde være med glede og lettelse at lokalpolitikerne kunne oppheve sparetiltakene og investere pengene tilbake dit de ble tatt i fra! Hvis politikerne gjør det, viser de at de faktisk bryr seg. Men istedenfor viser de som har makten, det motsatte: Grådighet til å gjennomføre statusprosjekter på bekostning av barnas behov. Dette kan vi da ikke akseptere. Bry deg, våg og prioriter for barnas skyld. Vær med å si i fra du også!