Polybetong kan bidra til at meir plast vert resirkulert

2. juni var det i Aftenbladet ein artikkel om firmaet Polybo AS. I eit lesarinnlegg som stod på trykk 10. juni, set Arve Jaatun fram nokre kritiske merknader til innhaldet i denne artikkelen.

Engasjement i miljøsaker er positivt i seg sjølv, og det vil vonleg vera tilnærma allmenn semje om at forbruket av plast i vårt samfunn både kan og bør reduserast.

Behov for avklaringar

Med utgangspunkt i det nemnde lesarinnlegget, ser me at det kan vera behov for nokre avklaringar. Innleiingsvis vil me presisera at sjølve materialet polybetong ikkje er utvikla av Polybo.

Dette materialet har vore i bruk internasjonalt i alle fall sidan 50-talet. Det nye i denne samanhengen er metoden for armeringsføring

og samanbinding mellom konstruksjonselementa, slik at materialet vert meir eigna til å inngå i berande strukturar.

I engelskspråkleg samanheng er det mest kjent som «EPS concrete». Som nemnt i lesarinnlegget, står altså EPS for «Ekspandert Polystyren». I daglegtalen kjenner me det helst som «Isopor».

Sidan materialet EPS er så lett i vekt, og lett å forma, er det brukt til emballasje i mykje av det me handlar. Det at materialet er så lett, er ei ulempe når det gjeld resirkulering, i og med at det tek opp så stort volum ved transport. Dette har ført til at resirkuleringsgraden har vore nokså avgrensa.

For å bøta på dette, har det vorte sett i verk fleire tiltak, m.a. altså bruk av EPS som tilslag i betong.

Ynske om nyttiggjering

Det føreligg fleire forskningsartiklar om EPS betong internasjonalt, og i fleire av desse er bruken av EPS som tilslag motivert ut ifrå eit ynske om å nyttiggjera seg eit materiale som etter kvart representerer eit nokså omfattande avfallsproblem.

Òg som nemnt i lesarinnlegget, gjev EPS (eller «isopor») eit vesentleg bidrag til mikroplast på avvegar i naturen. Ved å blanda dette inn i betongen, tek ein i alle fall ut ein del av plasten som elles ville hamna i naturen. Etter kvart som bruken av dette betongmaterialet vonleg vert meir utbreidd, vil naturleg nok ein større del av «isoporen» verta resirkulert.

Ordning med innsamling

I mange utviklingsland er det i dag diverre slik at plastmateriale ofte vert brent på søppeldynga. Dette fører til utslepp av CO₂ og giftige gassar. For å avhjelpa dette, har Polybo ei ordning med innsamling og leveranse av «Isopor» til blandeverk for polybetong. Dette gjev tilgang til råstoff og ei kjærkomen inntekt til ei gruppe i samfunnet som nok i utgangspunktet er mellom dei som stiller aller svakast.

Som vel fleire av oss har erfart, har «isoporkulene» ein tendens til å fyka av garde når me deler emballasjen opp før levering som plastavfall i miljøstasjonen.

System for oppsamling

Som påpeikt i lesarbrevet, er sjølve produksjonen eit kritisk punkt når det gjeld lause «isoporkuler». Her er det viktig å ha fokus på å ha eit system for oppsamling av kulene, slik at ein kan unngå at dei kjem på avvegar, eller i alle fall at dette skjer i minst mogeleg grad. I tillegg til tekniske innretningar, er det i denne samanhengen viktig med opplæring av kvar enkelt betongprodusent.

Etter at «isoporen» er blanda inn i betongen, vert situasjonen endra. Kulene er no bundne saman av omkringliggjande sementpartiklar. Når ein bryt av eit stykke av polybetongen, vil ein sjå at brotflata går igjennom kulene, sidan desse er mykje svakare enn sementen rundt. Byggesteinane og -elementa er tilpassa eit modulsystem for montasje, og utforma med tanke på at manuell tilpassing, dvs. saging, skal avgrensast i størst mogeleg grad.

Når saging likevel vert naudsynt, vil frigjevne kuler vera avgrensa til sjølve sagsnittet. Avkappet kan resirkulerast i betongproduksjonen.

Polybetongen i bygg vil også normalt ha eit pusslag som vêrhud, og gjerne også tilsvarande på innsida. Dette vil gje ein ekstra stabilitet til materialet ved sanering.

Når sanering er aktuelt, vil dette skje i form av større blokker og seksjonar som kan deponerast på forsvarleg vis, eller endå betre, at materialet vert resirkulert i nyprodusert polybetong.

God isolasjonsevne

Bruken av polybetong er hovudsakleg motivert ut frå den gode isolasjonsevna til materialet. Dette gjev mindre behov for energi til oppvarming, og for så vidt til kjøling, under himmelstrøk der det er meir aktuelt enn her til lands.

Sidan polybetongen er såpass lett, vil energien naudsynleg for transport også verta redusert i forhold til normalbetong. Lågare vekt medfører òg mindre laster ved jordskjelveksitasjon.

Ut frå det ovannemnde vonar me òg å ha vist at materialet polybetong kan bidra til at meir plastmateriale vert resirkulert, og med det at mindre hamnar på avvegar i naturen.