Prøve og feile – en tapt inngangsbillett til Norge?

Stortinget har vedtatt krav om norskkunnskaper og bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk som vilkår for statsborgerskap. Videre er det for permanent opphold krav om bestått samfunnskunnskapsprøve på morsmålet og dokumenterte muntlige ferdigheter på A1-nivå.

Kravene trådte i kraft fra 1.januar 2017. Det nye testregimet kan representere en trussel om utkastelse fra Norge for innvandrere uten permanent opphold. Om trusselen er reell eller ikke, avhenger av om beskyttelsesgrunnlaget og situasjonen i hjemlandet er endret. Men dette er ikke lett for innvandrerne å forstå, særlig ikke for dem med liten skolebakgrunn.

Kandidatene kan ha ni feil. Får de ti feil, kan de i beste fall ta prøven på ny og bestå, og i verste fall miste retten til permanent opphold i Norge.

Prøven avgjør alt

Det er tid for månedens samfunnskunnskapsprøve på voksenopplæringssenteret. Mariam, Helen og Youssef går i samme klasse og har ingen skolegang fra hjemlandet (navnene er ikke deres virkelige). De har fullført opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap og forbereder seg til den obligatoriske prøven. Mariam, Helen og Youssef ønsker å ta prøven på det språket de behersker best, nemlig morsmålet.

De får 38 spørsmål på morsmålet eller et språk de forstår godt. Kandidatene kan ha ni feil. Får de ti feil, kan de i beste fall ta prøven på ny og bestå, og i verste fall miste retten til permanent opphold i Norge.

Før 1. januar 2017 var det obligatorisk å ta prøven, mens det etter denne datoen ble obligatorisk å bestå prøven på morsmålet for å få permanent opphold, og den må bestås på norsk for å få statsborgerskap.

Det er personer med liten skolebakgrunn jeg er opptatt av. Det er de som oftest tar prøven flere ganger.

Språklige forviklinger

Mariam går tredje året på voksenopplæringssenter og har lært å lese og skrive på det latinske alfabetet. Hun kan derfor lese litt på morsmålet somali, som har latinske bokstaver. For Helen og Youssef er det annerledes, selv om de også kan lese og skrive litt norsk. Helens morsmål er tigrinja og Youssefs er arabisk. Disse språkene har et helt annet alfabet, og verken Helen eller Youssef kan lese morsmålet sitt.

Mariam, Helen og Youssef er svake morsmålslesere, og har rett på tilrettelagt prøve med tolk eller ekstern sensor. I tillegg har prøven innleste spørsmål og svar på mange av språkene, slik at de kan få lyd og følge med selv (se reglementet for prøven).

De tospråklige samfunnskunnskapslærerne gjennomgår temaene i undervisningen, repeterer og forbereder kandidatene på prøven. Dette er en form for tilrettelegging for dem som har færre forutsetninger for å bestå. I tillegg benyttes språkhjelpere (deltakere på et høyere nivå i norsk, men med samme morsmål) til å gjennomgå eksempelprøver sammen med deltakere med liten skolebakgrunn.

Språkhjelperne forteller at de bruker mye tid på å forklare ord og begreper fra samfunnsfagpensumet som ikke er vanlig på deres morsmål. For å hjelpe sine medelever bruker de flere eksempler og mange omformuleringer for å få fram betydningen så klart og tydelig som mulig. I tillegg er de politiske og økonomiske forholdene i hjemlandet så forskjellige fra de norske at det kan være vanskelig å forstå. Det tar tid for alle nyankomne innvandrere å bli kjent med det norske samfunnet, særlig personer med liten skolebakgrunn.

Og det er personer med liten skolebakgrunn jeg er opptatt av. Det er de som oftest tar prøven flere ganger.

Youssef har uteblitt fra undervisningen de siste to dagene fordi han ikke klarer å konsentrere seg om annet enn den forestående samfunnsfagprøven.

Et voldsomt press

Mariam er oppe til prøven for tredje gang, og har sittet oppe hele natta for å øve. Hun griper hånda mi og ber meg kjenne hvordan hjertet hennes banker, så nervøs er hun. Skjelvende går hun inn på klasserommet der prøven skal avvikles, skjerpet til fingerspissene.

Helen møter til prøven kortpustet og hvit bak den brune huden. Underveis må hun ta en pause fordi følelsene presser sånn på. Tolken forteller at Helen begynte å gråte. Det er vanskelig å konsentrere seg når frykten for å feile er så stor.

Youssef har uteblitt fra undervisningen de siste to dagene fordi han ikke klarer å konsentrere seg om annet enn den forestående samfunnsfagprøven. Borte er det gode smilet, glimtet i øyet og gleden over mulig grunnskoleutdanning i Norge. For hva er vel den muligheten verd, uten en bestått prøve i samfunnskunnskap? Slik oppleves det akkurat nå. Han er alvorlig og bruker all den tid han har rett på, 60 tilmålte minutter.

Hva når prøving og gjentatt feiling ikke er oppskriften på å lykkes?

Skolefaglig gjennomgang

Det har vært et stort press på voksenopplæringssentrene siden 1.januar 2017. Prøver er viktigere enn noen gang. Deltakerne skjønner alvoret av språkkravene, og jobber hardt for å nå målene sine. Gleden er stor når de lykkes! Men hva når resultatet ikke blir som forventet? Hva når prøving og gjentatt feiling ikke er oppskriften på å lykkes, men tvert imot skaper en følelse av å tape selve inngangsbilletten til det norske samfunnet?

Jeg etterlyser et skolefaglig kritisk blikk på samfunnskunnskapsprøven. Hva kan vi gjøre for å få flere innvandrere med liten skolebakgrunn til å bestå prøven? Kan vi tilrettelegge enda bedre for Mariam, Helen og Youssef? De har fått asyl og midlertidig opphold i Norge – sammen med ektefeller og barn. Men et varig, permanent opphold er det de ønsker seg aller mest. Først da kan de føle seg trygge.