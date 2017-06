Historia om «Glassjenta» har det siste året sett barnevern på den politiske dagsorden. Historia om jenta som under barnevernet si omsorg opplevde massiv tvang, flyttingar og svikt i frå både hjelpeapparatet og tilsynsmyndigheitene, opprørte alle.

Lova systemendringar

Regjeringa lova at saka skulle føre til systemendringar. Ingen barn skulle oppleve det same som ho. Det var derfor store forventningar til regjeringas barnevernreform. Meldinga er no til behandling i Stortinget.

Men regjeringa har dessverre øydelagt for seg sjølv. I sin iver etter å legge til rette for fleire private tilbydarar innan barnevernet og innføre meir marknadstenking, blir gode intensjonar om barnets beste, auka lokalt ansvar og kompetanse, ikkje fylgd opp.

Nødvendige, faglege tiltak for born må ikkje overstyrast av marknadstilpassa finansieringsordningar

Slepp ikkje unna

Regjeringa har i sin regjeringsplattform slått fast at produksjon av velferdstenester ikkje skil seg frå produksjon av andre varer og tenester. Barnevernet slepp dessverre ikkje unna. Auka priskonkurranse og meir bruk av økonomiske insentiv er det regjeringa føreslår for å sikre barn stabilitet i hjelpetenestene og eit best mulig fagleg tilbod, med tidleg innsats.

Kommunane skal no få fullt betalingsansvar for fosterheimar. Kommunar skal få høgare eigenandelar ved bruk av institusjon og betale ein viss prosentdel av institusjonsplassane sine faktiske utgifter. Dette kallast «full prisdifferensiering». Skulle tru at det var ei melding om handelsbransjen vi snakkar om, ikkje om barnevernet.

Skal kunne velje fritt

Regjeringa vil også innføre «kommunal valfridom». Det betyr at kommunar på bakgrunn av ordninga full prisdifferensiering skal kunne velje fritt blant dei institusjonane staten tilbyr barnet. Slik meiner regjeringa at kommunar skal tvingast til å prioritere førebyggande tiltak, og at institusjonar skal konkurrere hardare om borna på bakgrunn av pris.

Ved å gi kommunar fullt betalingsansvar for fosterheimar, full prisdifferensiering på institusjonsplassar og kommunal valfridom, blir fokuset på kjøp av sal av tenester for barn i barnevernet, satt enno meir i system. Økonomi og kostnader vert dei styrande prinsippa, ikkje det faglege. Regjeringa trur på at økonomiske konsekvensar for kommunen skal tvinge fram dei rette, barnefaglege vedtaka med tidleg innsats.

Det burde vore heilt sentralt at offentlege skattepengar som går til barnevernet, må brukast til nettopp dette, og ikkje til utbytte hos private tilbydarar.

Tar ut profitt

Kommunar skal tene på å drive førebyggjande tiltak, men tape på om ein søker spesialisert hjelp. Men vil dette økonomi- og marknadsfokuset i barnevernet gi tryggleik for barn og sikre den hjelpa som trengs? Sjølvsagt ikkje. Barnevernet må finansierast etter behov, og nødvendige, faglege tiltak for born må ikkje overstyrast av marknadstilpassa finansieringsordningar. Å gi anbod , konkurranse og økonomiske insentiv større plass i barnevernet, slik regjeringa vil, er det siste barnevernet treng. Det einaste eit slikt system gagnar, er dei som vil dyrke fram fleire private kommersielle aktørar på feltet. At desse skal kunne ta ut profitt, er også heilt i orden for regjeringa. Men det burde det ikkje vere. Det burde vore heilt sentralt at offentlege skattepengar som går til barnevernet, må brukast til nettopp dette, og ikkje til utbytte hos private tilbydarar.

Senterpartiet er for å la kommunar få meir ansvar for barnevern. Men ei slik omfattande oppgåveoverføring til kommunane må skje trinnvis og må fullfinansierast, og pengar må vere øyremerka i opptrappingsfasen. Senterpartiet ber regjeringa difor trekke heile reforma, og kome tilbake til Stortinget med ein heilskapleg og trinnvis, fullfinansiert barnevernsreform.

Nærleiksprinsipp

Ein slik reform må legge til grunn eit nærleiksprinsipp, der barn får lovmessig rett til tilbod i nærleiken av barnets heimstad så sant det er til barnets beste, og regler for kor mange gonger eit barn faktisk kan flyttas mellom ulike barnevernstiltak. Familie og nettverk må alltid vurderast ved omsorgsovertaking og barn i barnevernet må sikrast tilgang til grunnleggande helsetenester i både primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta, slik som andre barn.

Svik satt i system

Mange meiner «Glassjenta» opplevde systemsvikt i barnevernet. Eg meiner ho opplevde svik satt i system. Svik frå barnevernet, helsetenesta, politi og tilsynsmyndigheit. For å endre dette, trengs ein heilt annan barnevernreform enn den regjeringa har levert.

Regjeringa burde starte heilt enkelt med å skrote produktivitetsfokuset og marknadstankegangen i barnevernet. For å anbodsutsette barn sin tryggleik, er eit svært dårleg utgangspunkt dersom målet er barns beste.