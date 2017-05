Leder i Pensjonistforbundet i Rogaland, Svenn Manum, er misfornøyd med årets trygdeoppgjør (Aftenbladet 20. mai). Da er det viktig å minne om at realverdien av norske alderspensjoner i dag er fire prosent høyere enn hva de var i 2010.

Økt grunnpensjonen

Samlet har regjeringen i løpet av de fire siste årene styrket pensjonistenes økonomi med nesten sju milliarder kroner. H/Frp-regjeringen har økt grunnpensjonen til gifte og samboende med 8000 kroner årlig per par. Enslige minstepensjonister har fått 4000 kroner ekstra, og fra 1.september får de nok en årlig økning på 4000 kroner.

Pensjonistene har i denne regjeringsperioden også fått skattelettelser på gjennomsnittlig 3000 kroner per pensjonist. I tillegg gir vi i år ytterligere 840 millioner kroner i skattelette til pensjonistene, for å demme opp for noe av den negative utviklingen vi har sett de siste tre årene.

Når både lønninger og pensjoner de siste årene har økt noe mindre enn tidligere, er det et uttrykk for tilbakeslaget i norsk økonomi etter oljeprisfallet. Ikke bare har lønnsveksten avtatt, mange har også mistet jobbene sine. Det vil være svært uheldig om vi i dagens økonomiske situasjon ytterligere øker belastningen på de yrkesaktive.

Ikke urimelig

Pensjonsreformen har som mål å sikre at vi har råd til å betale for pensjonssystemet, også når pensjonistene i framtiden blir flere og levealderen øker. De som er unge i dag, må forberede seg på å jobbe lenger enn hva dagens pensjonister gjør. Pensjonistenes bidrag til et bærekraftig pensjonssystem er at den årlige reguleringen av pensjonene er noe lavere enn den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. At regningen for et bærekraftig pensjonssystem på denne måten fordeles mellom generasjonene, er ikke urimelig.