Forslaget om å bygge et høyhus på 26 etasjer ved Breiavatnet, slik det ble framstilt i Aftenbladet 25. august, viser en bedrøvelig manglende forståelse for disse helt grunnleggende forutsetningene. Det minner mest om slagordet «big is beautiful», som er kapitalens alfa og omega.

Dessuten, høyhus har ingen arealbesparende effekt, og gir et dårligere bomiljø.

Den gamle prestegården

Et av forslagene til den nye byplanen er sanering av Kannik gamle prestegård i Olav Vs gate, opprinnelig fra 1550 og bosted for prestene opp gjennom tidene, inntil Stavanger kommune overtok våningshuset etter domprost Årthuns død.

Etter en heftig debatt i 1980-årene ble det bestemt at huset skulle flyttes fem meter, bevares og restaureres. Stavanger Turistforening ofret mye tid og penger ved overtakelsen til en totalrenovering av dette kulturminnet. Huset er nå innpasset i Prestegårdsparken med gamle trær og et grunt vannbasseng, som en kulturell oase i et av byens mest trafikkerte strøk.

Trehusbyen må bevares

Den nye byplanen vil erstatte dette med en høyblokk på 20 etasjer. Den eksisterende 12 etasjer høye blokken på den andre siden av gaten vil da få gleden av å ha utsyn inn i denne kolossen. Bygget vil skyggelegge store arealer ned til Breiavatnet. Etter planen vil andre høye bygg i sonen bidra med ytterlige skyggelegging av strøket ved Breiavatnet.

Foreningen Vårt Stavanger vil på det sterkeste fraråde at dette skjer.

Høye blokker på 20–30 etasjer er ikke å anbefale i et gammelt bymiljø som Stavanger. Stavanger sentrum må fortsette å være en trehusby, til glede for byens borgere og de mange tilreisende. Forus er stedet som kan berikes med høyhus og dermed bli et Manhattan i liten målestokk.

Den nye byplanens åpenbart manglende pietets- og realitetsforståelse kan lett føre til et nærliggende spørsmål: Ser profitthungrig kapital nå en gylden mulighet?