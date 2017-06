Hadia Tajik og Arbeiderpartiet maler 15. juni et bilde i Stavanger Aftenblad jeg ikke kjenner meg igjen i. Der andre aktører viser til optimisme og trend som er i ferd med å snu, velger Arbeiderpartiet å svartmale. Nav har de siste fem månedene rapportert om at ledigheten er på vei ned, måned for måned. Forrige uke kom Nav med nye anslag om færre ledige. De viser videre til at antall oppsigelser og permitteringer har falt så langt i år.

Arbeidsledigheten går ned

Tajik uttaler: «Vi trenger en regjering som legger til rette for at det skapes nye arbeidsplasser, flest i privat sektor, i motsetning til det denne regjeringen har klart.» Samtidig presenterer hun ikke et eneste forslag til hvordan hun og Arbeiderpartiet vil bidra til dette. Det er mulig det passer dårlig inn i Arbeiderpartiets valgkampstrategi, men faktum er at arbeidsledigheten går ned, veksten i norsk økonomi går opp, og pessimisme er snudd til optimisme i næringslivet i Rogaland.

Det skal lønne seg å jobbe, investere og spare.

At arbeidsledigheten går ned, bekreftes også av NRK i en artikkel 15. juni, hvor de konkluderer med at de absolutte ledighetstallene til Nav ikke er i nærheten av å være på rekordnivå, og at tallene har sunket gjennom perioden.

Rogaland trenger Høyres politikk, ikke Arbeiderpartiets fine ord uten innhold. På kort sikt dreier vår næringspolitikk seg om å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. På lang sikt handler det om å ruste næringslivet for de enorme endringene som vi ser vil komme.

Senker formueskatten

Derfor fører vi en skattepolitikk der det private eierskapet styrkes, og der det skal lønne seg å jobbe, investere og spare. Vi senker formuesskatten for å styrke norsk privat eierskap, og gjøre det enklere å investere i egen bedrift og nye arbeidsplasser. Tajik nevner som sagt lite om egen politikk. Kanskje er det fordi hun vet at en ekstra skatteregning på 15 milliarder er det siste næringslivet i Rogaland trenger akkurat nå.

Regjeringen har også rettet en ekstra innsats mot å bekjempe ledighet på Sør- og Vestlandet de siste årene. Totalt har tiltakspakkene vært på nesten 9 milliarder kroner.

En del av disse midlene har gått til økt vedlikehold i kommunene, og det har vært en god motkonjunkturpolitikk som har holdt hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen, som igjen har bidratt til lavere ledighet enn vi ellers nok ville sett. Og nettopp dette viser også utviklingen i arbeidsledighetstallene.

Ikke fulgt med i timen

Tajik er bekymret for at regjeringen ikke anerkjenner alvorligheten i situasjonen vi står overfor. Da har hun ikke fulgt med i timen. Regjeringen har gjennom hele perioden jobbet med å omstille Norge, for at vi i fremtiden skal ha flere ben å stå på. Derfor er det svært gledelig å se at bedrifter i andre næringer nå gjør det bra. Reiselivet hadde en rekordsommer i 2016. Oppdrettsnæringen har aldri gått bedre, og i bygg- og anleggsnæringen går det så det suser.

Skaper vi flere arbeidsplasser ved å skatte mer?

Resultatet er at norsk økonomi får flere ben å stå på. Samtidig står vi for en politikk som legger til rette for fortsatt aktivitet i olje- og gassbransjen. Vi ønsker å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi vil gi næringen stabile rammevilkår og fortsatt tilgang til nye attraktive leteområder.

Viktige grep

Vår politikk om å satse på kunnskap og samferdsel, samt vekstfremmende skattelettelser, er viktige grep. Vi ønsker en politikk som stimulerer til norsk eierskap, gründervirksomheter og flere jobber. Da handler valget til høsten om følgende spørsmål: Skaper vi flere arbeidsplasser ved å skatte mer?

Høyre svarer nei på det spørsmålet. Det er ikke vi politikere som skaper jobber i samfunnet, det er det hardtarbeidende gründere og bedriftsledere som gjør. Vår oppgave er å sørge for best mulig rammevilkår. Vi må skape mer, ikke skatte mer.