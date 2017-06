Deponidebatten den siste tiden gjør at vi gjerne vil presisere hvorfor vi alle trenger sikker tilgang på mineralske råstoffer, og at deponier er en nødvendig del av produksjonen.

Proppfulle av mineraler

Alle industrielle verdikjeder og hele vårt moderne samfunn er avhengig av sikker tilgang til mineralske råstoffer. Ikke minst gjelder det ny og miljøvennlig teknologi som krever enda flere ulike mineralske råstoffer enn den tradisjonelle. Elbiler, solceller og vindturbiner er proppfulle av mineraler. Disse stoffene må utvinnes fra berggrunnen, og selskapene som står for produksjonen, har ansvar for at det skjer så skånsomt og miljøvennlig som mulig.

Myndighetene stiller svært strenge miljøkrav.

Europa er storforbrukere av mineraler. Mineraler som i all hovedsak importeres fra land der miljøstandarder og arbeidsvilkår er på et helt annet nivå enn her. Den markante ubalansen i Europas mineralforbruk og -utvinning er svært problematisk.

Strenge miljøkrav

Mineralutvinning fører til restmasser (knust stein) som må deponeres. Det kan gjøres på land eller under vann. For hvert enkelt anlegg vurderes de ulike alternativene, det mest hensiktsmessige velges etter at miljømessige og industrielle forhold er tatt i betraktning. Myndighetene stiller svært strenge miljøkrav knyttet til slike anlegg, inkludert løpende overvåkning av deponiet.

Særlig tre forhold gjør Norge særlig egnet for mineralnæring: Svært rike geologiske ressurser, politisk stabilitet og svært streng miljølovgivning. I tillegg har vi høyteknologisk industri og høyt utdannet befolkning. Dette tilsier at Norge og våre europeiske naboland bør legge til rette for mer mineralutvinning i framtiden.

Arbeidsplasser

Det tok regjeringen hensyn til da de utpekte mineralnæringen til et viktig satsingsområde ved tiltredelsen for fire år siden. Den norske mineralnæringen tilbyr langsiktige, private, miljøvennlige industriarbeidsplasser i hele landet. Det er en mulighet vi bør gripe i vår søken etter hva vi skal leve av ved siden av oljen.

Norsk Bergindustri har en egen deponiarbeidsgruppe som jevnlig møtes for å diskutere og lære om hvordan overskuddsmasser fra mineralnæringen kan benyttes og lagres så hensiktsmessig og miljøvennlig som mulig. I tillegg deltar vi og våre medlemsbedrifter i forskningsprosjektet NYKOS som skal frembringe ny kunnskap om sjødeponering.

I mineralstrategien daværende næringsminister Trond Giske presenterte i 2013 står det at den norske mineralnæringen skal bli blant verdens mest miljøvennlige. Bransjen tok gladelig imot utfordringen. Vi lever svært godt med strenge miljøkrav. Det viktigste er at de beste løsningene velges hver gang; fakta må alltid ligge til grunn for utviklingen, også når det gjelder valg av deponiløsning.