Vi kan nok en gang lese i Aftenbladet 23. mai (Ole Martin Dahl) at redningen for kommunene og fotballklubbene i regionen er at Viking og Sandnes Ulf deler på Viking stadion. Dette vinkles opp mot Sandnes kommune sitt rekordresultat på 259 millioner.

Fort bli leie

Om Sandnes Ulf vil leie treningstider og kampdager av Viking, må det være opp til klubben å avgjøre, ikke noe vi folkevalgte skal blande oss opp i. Men jeg tror foreldre, ledere og utøver ville fort blitt leie av å bruke så mye penger på å reise til Stavanger hver gang man skal trene eller spille kamp.

Det er dyrt nok for foreldre i dag om man ikke skal pålegge enda en byrde over på frivilligheten. Jeg vil berømme Sandnes Ulf for å gå for en nøktern og den aller billigste løsningen for klubben og kommunen. Det manglet ikke på ideer og Brueland (på en uoppnåelig tomt) som ville kostet 750 millioner, Varatun til ukjent kostnad men minst 80 millioner bare i massutskiftning ble vurdert.

Kommunen leier

Flertallet i Sandnes bystyret ba Sandnes Ulf realisere anlegget selv, og det er ikke kommunen som bygger nytt stadion som mange tror. Sandnes kommune skal som flere andre leie plass og tid i det nye anlegget og som igjen gir sparte utgifter andre steder.

Altså Sandnes kommune velger den billigste modellen. Så har Ole Martin Dahl satt fokus på utnyttelse av investert kapital, og det er noe folkevalgte alltid må vurdere. Jeg vil ikke blande meg opp i hva Viking tilbyr, men å la barn og unge komme å bruke anlegget 3 til 5 dager i uken, tror jeg ikke de vil tilby. Men det nye anlegget til Sandnes Ulf skal fungere som et 24/7-anlegg for topp, bredde, skoler og arrangementer.

Hvis vi skal inn å se på utnyttelse, kunne man vel droppet alt som er bygget i Jåttavågen da det finnes ledige lokaler på Forus til oljebedriftene som har flyttet inn i Jåttåvågen, og slik kunne vi fortsatt.

Jeg kom inn i politikken på grunn av dårlig utnyttelse og manglende bruk av kommunens idrettsbaner, og nå er det endelig kommet kunstgressbaner slik jeg foreslo i 1995. De store pengene i byens budsjett brukes på skoler, barnehager, vann, vei, kloakk, pleie og omsorg. Så har vi en meget aktiv befolkning, og derfor investeres det også mye i flerbrukshaller, svømmeanlegg, interkommunale spesialanlegg, skianlegg, sykkelveier og turområder. Så lenge vi har et bystyreflertall som kan levere gode driftsresultat, så vil disse viktige investeringene fortsette.

Viktig og riktig

At en fotballklubb som Sandnes Ulf får med seg sponsorer, banker og andre til å satse på et nærmiljøanlegg der klubben bor, tror jeg er både viktig og riktig for Sandnes Ulf og idrettsbyen Sandnes.