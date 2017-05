Sandnes er en flott by med mye potensial. Vi har fått til mye i byen, og vi har engasjerte folk som brenner for Sandnes. Vi har en lang tradisjon med handel og næringsliv, som vi er stolte av.

Jeg undrer meg, som ungdom og politiker, over å se hvor dårlig saken om Ruten er blitt håndtert.

Dropper gaven

Her kommer Olav Thon-gruppen med en stor gave til byen Sandnes. Kommunen kunne ha spart 100 millioner kroner, og byen vår kunne fått glede av både parkering og park. Som politiker støtter jeg Høyre sterkt i at parkering under bakken og park oppå hadde vært det helt optimale alternativet. Jeg syns likevel det er skremmende å se at Ap, Frp og Sp som er flertallspartiene i utvalg for byutvikling, velger en slik avgjørelse om bare å droppe gaven fra Thon.

Parkeringsplasser er viktig selv om vi skal tenke miljøvennlig. Det ikke noe logikk i å lage parkeringshus ved Tinghuset. Skal folk velge å reise inn til Sandnes sentrum for å handle, må ting ligge sentralt og være lett tilgjengelig.

Det å drive kjøpesenter i sentrum, er vanskelig. Det gjør det iallfall ikke noe lettere om man velger å fjerne 400 parkeringsplasser rett foran hovedinngangen. Dette betyr mye for kjøpesenteret, og det gjør det lite attraktivt å fortsette med kjøpesenterdrift på den plasseringen. Det gjør det også veldig lite fristende for andre aktører å gå inn å satse mye penger, når det er så lite parkering tilgjengelig, i motsetning til hvordan det var tidligere.

Dere må våkne

Det beste for alle ville vært bare å ha gått for Høyre sitt forslag, som var park med parkering under. Dette ville vært bra for miljøet i byen, men ikke minst for handelen. Jeg er redd toget er gått for denne gang, og jeg er redd for hva fremtiden bringer.

Dere må våkne og ta signalene som kommer fra Olav Thon-gruppen på alvor. Hvis ikke kan vi risikere at kjøpesenteret Amfi Vågen blir historie. Vi kan risikere at byen vår som vi er så fryktelig stolt av, ikke blir den samme gode handelsbyen, grunnet en idiotisk avgjørelse som skjedde i 2017. Dere kan ikke risikere å ta avgjørelser som viser seg i ettertid å fungere dårlig. Hvis dere trenger lenger tid, så er det bedre enn å ta forhastede avgjørelser som vil ramme byen og innbyggerne hardt i etterkant.