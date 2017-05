Sandnes-skolen ligger godt over gjennomsnittet i storbyene

Her finner du Kvalitetsmeldingen for 2017

Aftenbladet er veldig opptatt av en reduksjon i lærertettheten i Sandnes. Men hopper bukk over at Sandnes-skolen ligger godt over kommuner som Stavanger og Kristiansand, og ikke minst godt over snittet i storbyene i Norge. I Sandnes er det i snitt 18,5 elever per lærertime, snittet i Stavanger er 19,0 og snittet for storbyene er 18,9. Så til tross for at tallene Aftenbladet presenterer faktisk viser at Sandnes er høyere enn sammenlignbare kommuner, så fokuseres det negativt.

Vi fortsetter fokuset på at skolene skal lære av hverandres gode løsninger.

Gode resultater

I Kvalitetsmeldingen for Sandnesskolen gjengis resultater fra en SSB-rapport om «skolebidragsindikator». Denne rapporten tar høyde for andre forhold som spiller inn på elevenes resultater (f.eks. foreldrenes inntekt og utdanning) og finner ut i hvor mye skolen bidrar til elevenes utvikling. Denne undersøkelsen viser at Sandnes-skolen løfter elevene i småskolen (1.-4. trinn) mer enn en gjennomsnittsskole i Norge. Den samme undersøkelsen viser også at alle ungdomsskoler i Sandnes er på eller over landsgjennomsnittet. Denne undersøkelsen viser at Sandnes-skolen har gode resultater.

De fleste trives

Elevundersøkelsen blir heller ikke nevnt i Aftenbladets artikkel. I den fremkommer det at Sandnes-skolen skårer bedre enn nasjonale tall og tall for Rogaland på 10 av 16 indikatorer. Sandnes skårer ikke lavere enn landsgjennomsnittet på noen av indikatorene. Dette viser at elevene i Sandnes-skolen har det godt på skolen. De fleste trives og har et godt læringsmiljø.

Hvis jeg selv skal trekke frem en ting som bekymrer meg i resultatene for Sandnes-skolen, så er det at variasjonen mellom skolene er for stor. Derfor har vi nå endret finansieringsordningen for skolene for å gjøre fordelingen mer rettferdig, og vi fortsetter fokuset på at skolene skal lære av hverandres gode løsninger.

Når inntektene reduseres, må også utgiftene reduseres.

Tøffe tider

Sandnes og regionen er gjennom tøffe tider. Fortsatt er arbeidsledigheten i Sandnes svært høy. Sandnes har opplevd en stor endring i skatteinntekter. Når inntektene reduseres, må også utgiftene reduseres. Med de store beløp som Sandnes har mistet i skatteinntekter har det dessverre vært umulig å skjerme viktige sektorer som skole, barnehage og eldreomsorg. Det Sandnes og regionen trenger nå er en regjering som gjør noe med arbeidsledigheten og som kompenserer kommunene for tapte skatteinntekter.