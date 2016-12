Senterpartiet i Rennesøy ved Øydis Westersjø har i leserinnlegg i Aftenbladet 14. desember uttalt at alt skal bli så mye verre når Rennesøy blir en kommunedel av Stavanger. Hun kommer med påstander om at kommunestyret trosser folkeviljen og at Rennesøy er så veldrevet.

Virkelighetsfjernt

Hun henviser også til leserinnlegget fra Kirsten Øvregaard i Aftenbladet den 25. november om hvor dårlig Austre Åmøy er blitt behandlet av Stavanger, og nå skal altså elendigheten spre seg videre til Rennesøy. Hele innlegget er så virkelighetsfjernt at det ikke kan stå uimotsagt. Innbyggerne på Austre Åmøy kunne bedt om overgang til Rennesøy om de hadde ønsket det. Tvert imot har innbyggerne på Austre Åmøy ved alle anledninger kommunegrensen på Åmøy har vært et tema, konkludert med at de ønsket å tilhøre Stavanger kommune fremfor overgang til Rennesøy. Om det var så ille som forsøkt fremstilt, ville nok Austre Åmøy tilhørt Rennesøy kommune for lenge siden.

Sannheten er at Sp har styrt Rennesøy ut i et økonomisk uføre, ved å opprettholde et høyt investeringsnivå i kombinasjon med stopp i folkeveksten. Et godt eksempel finner vi i budsjettet for inneværende år. Rådmannen siteres i forhold til oppfølging av flerspråklige barn: «Skolene tilbydde inntil høsten 2015 ikke lovpålagt hjelp til flerspråklige barn. Vi har per i dag ikke mulighet til å innfri lovkravet grunnet økonomiske begrensinger.» Sp forsøker å skape et inntrykk av at alt er så rosenrødt i Rennesøy, mens det bare er elendighet i Stavanger. Virkeligheten er selvfølgelig mye mer nyansert.

Setter seg selv på sidelinjen

Problemet med Sp sin innfallsvinkel er at de setter seg selv på sidelinjen i det viktige arbeidet vi nå skal igjennom forut for etableringen av nye Stavanger kommune. At Sp setter seg selv på sidelinjen, lever vi godt med, men da det er Sp som sitter med ordføreren i Rennesøy, er det en fare for at de også kan sette innbyggernes interesser på sidelinjen med deres destruktive virkelighetsoppfatning.

Westersjø hevder at flertallet i kommunestyret i Rennesøy ikke følger folkeviljen. Det er bare tull, det er Sp som er i utakt med folkeviljen. De ønsket i utgangspunktet ingen forhandlinger om kommunesammenslåing, og de stemte mot å ha en innbyggerundersøkelse om saken. De ville altså ikke vite hva som var folkeviljen om kommunesammenslåing. Innbyggerundersøkelsen ble gjennomført tross motstand fra Sp, og den viste at et stort flertall ønsket kommunesammenslåing hvor flesteparten da ønsket den såkalte Utstein kommune. Igjen gikk Sp mot folkeviljen og stemte mot forhandlinger om Utstein.

Ja-flertall på 56,7 prosent

For å lage forvirring startet de i stedet forhandlinger med Stavanger midt under Utstein-prosessen. Når saken om folkeavstemning kom opp i kommunestyret, var det flere alternativ til sammenslåing på bordet. Hele kommunestyret var derfor klar på at vi måtte ha en enkel spørsmålstilling ja eller nei til kommunesammenslåing. Resultatet var et ja-flertall på 56,7 prosent. I Rennesøy har vi følgelig hørt innbyggerne to ganger i spørsmålet om kommunesammenslåing, begge gangene var det klart ja-flertall. Når Sp ikke er fornøyd med resultatet fra verken innbyggerundersøkelsen eller folkeavstemmingen, skylder de begge gangene på at spørsmålsstillingen var feil. De innser ikke at innbyggerne i Rennesøy faktisk ønsket en kommunesammenslåing.

Alt dette vet Westersjø

Og så kan jeg kanskje glede befolkningen på Åmøy ved å opplyse om at Rennesøy og Stavanger i disse dager sammen jobber med å realisere gang- og sykkelsti samt utvidelse av fylkesveien over Åmøy. Dette med bakgrunn i at regjeringen i budsjettet har avsatt belønningsmidler til infrastrukturtiltak for kommuner som skal slå seg sammen. Vi tar sikte på å søke om midler til planlegging og realisering i 2017.

Alt dette vet Øydis Westersjø, men hun nevner det ikke med et ord i alt elendighetsbeskrivelsen hun kommer med. Sp har åpenbart resignert etter vedtaket om kommunesammenslåing og vil tydeligvis ikke bidra konstruktivt ved etableringen av nye Stavanger.