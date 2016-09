Kolumbus bagatelliserer konsekvensen av endringen for Hundvåg øst, og Sivert Slettebøs innlegg i Aftenbladet 23. august bidrar til denne forvrengningen av fakta. Det får ikke stå ukommentert.

Kanskje forsto ikke fylkespolitikerne hvilken effekt det ville ha på det fremtidige reisemønsteret for vår bydel da de godkjente skissen over de store linjene for kollektivtrafikken i Sør-Rogaland. La oss utdype.

Fortegnet framstilling

Kolumbus viser til statistikk og benytter tekniske begreper som kun er egnet til å villede. De opplyste tallene for antall påstigninger er ikke nye, for billett-appen gir ikke mulighet til å kartlegge hvor folk reiser fra. Det har også kommet frem at tallene for antall påstigninger i vest inkluderer Hundvågkrossen, som er vel så mye et stopp for øst. Med det i betraktning blir forskjellen mellom Øst og Vest ikke like dramatisk, slik man har ønsket å fremstille det.

Kolumbus sier at «de fleste» får det bedre og at «noen» får noe lengre reisetid. Slik avskriver Kolumbus noen tusener innbyggere på Hundvåg øst og Øyane. I et regnestykke med tekniske begreper som «effektiv reisetid» og «skjult ventetid» kom Kolumbus frem til at «reell forverring» for Hundvåg øst kun var fire minutter. Dette har ingen sammenheng med virkeligheten. Den «noe lengre reisetiden» innebærer en 80 prosent økning fra 14 minutter til 25 minutter på en reise fra Austbø til Stavanger sentrum. Det tar kortere tid å sykle til byen enn å ta buss. Vi trodde det var bompengene på bybrua, ikke busstilbudet, som skulle få folk over på sykkel.

Vi reagerer på hvordan fylkeskommunen i et notat om rutebetjening av Hundvåg fra 1. juli 2016 bruker språket for å overbevise de som ikke kjenner de lokale forholdene. Veien gjennom det tettest bebygde området i vest omtales eksempelvis som en «omvei» som skal fjernes fra ruten når Ryfast er ferdig utbygget. Man er uenig med hvordan boligområder frem til i dag har vært planlagt og hevder at ringtraséer er «ut» i faglitteraturen. Derfor vil man ikke lenger ta hensyn til hvor folk bor når man legger opp bussrutene – det er ikke «kollektivtrafikkvennlig». Hva med å tenke passasjervennlig? Man ser bort fra at Hundvåg er en øy, og glemmer at folk vet at den direkte veien fra Hundvåg Øst til Stavanger sentrum er mye kortere enn veien om Hundvåg Vest.

Fra sentrum

Slettebø sier at nå kan ventetiden tilbringes om bord på bussen i stedet for på busstoppet. Dette kunne man også før. Det går like mange busser til Hundvåg som før. Forskjellen er at før benyttet man de fire avgangene i timen som tok en raskest hjem. Sanntid-appen gjorde at det ikke var nødvendig å stå og vente på busstoppet, men heller gjøre små ærend i sentrum. Nå må passasjerer til Hundvåg øst alltid sitte på rundt, eller ta beina fatt til og fra Hundvågkrossen, som mange foretrekker om de må ta buss.

Slettebø mener også at fra Hundvågkrossen mot Hundvåg er det en ren avstigningsrute bort til endeholdeplass som gjør ruten raskere. Før fungerte det likt frem til Atlanteren, skillet mellom øst og vest på Hundvåg, og derfra som ren påstigning. Reising internt i bydelen er den samme som før.

Lettere å kutte ruter

Nå til de store linjene: Konsekvensen av den økte reisetiden er at flere velger bil både til og fra jobb og på fritiden. Bussene kjører 16 runder rundt Hundvåg i timen mot tidligere åtte runder. Med antallet busser som kjører samme retning, oppstår det et uoversiktlig trafikkbilde når busser hoper seg opp i området rundt Hundvåghallen, som er skolevei for mange av våre barn.

Man må også være klar over at omleggingen av Hundvåg-ruten gjør det enkelt for Kolumbus å kutte antall avganger i fremtiden. Det går ut over alle på Hundvåg og Øyane.

Stavanger Sentrum er i stor grad Hundvågs nærsentrum. Med buss har Hundvåg øst blitt mindre sentrumsnært. Og faktum er at setter man seg i bilen, suser man veldig raskt til andre handelssteder i vårt distrikt. Sentrumshandelen taper. Flere ungdommer blir kjørt av mor og far til venner i andre bydeler og til aktiviteter utenfor Hundvåg. Vi er tilhengere av at barn og unge skal ha mulighet til å bli selvstendig på egen fritid og klare å komme seg til aktiviteter på egen hånd.

Praksis er viktigst

I prinsippet er vi enige i at endringer må få en sjanse, men i denne saken er vi bekymret for at endringene vil skade fremtidige kollektivvaner. Til fylkespolitikerne ønsker vi å si at det ikke vil koste noe å endre tilbake til en veksling mellom øst og vest. Avgangstidene mellom Stavanger sentrum og Hundvågkrossen er de samme som før. Vi har respekt for at trafikk og logistikk er et eget fag, men synes det er nødvendig å belyse de praktiske konsekvensene av den anvendte teorien. Vi er opptatt av å ha et praktisk kollektivtilbud hvor det gir mening å velge buss fremfor bil.