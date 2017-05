Seniortanken er utydelige om menneskerettigheter

Åtte godt voksne mannfolk har forfattet en felles ytring om menneskerettigheter og demokrati i Stavanger Aftenblad 4. mai.

Hva mener de egentlig?

Hvor vil de hen med denne teksten? Er det en kritikk av islam, eller er det bare en konstatering av at «slik er det bare»? De tar opp viktige begreper som rettferdighet, lojalitet, frykt og tillit. De snakker om menneskerettigheter og -plikter. De viser til forskjellen i tenkemåte mellom vestlige demokratier og islamske kulturer hvor sharia-lover står over alle menneskeskapte lover (og viser også til følgene av ikke å underkaste seg sharia).

Men mener de egentlig noe om dette? Det gjør de sikkert. Men i teksten er dette utydelig; det er vanskelig å oppfatte hva de faktisk mener med dette.

Er det bare saksopplysninger, eller en oppfordring til å akseptere at slik blir det når sharia vinner frem – og at dette må vi bare venne oss til?

Rettferdighet! Hva er det? Er det noe universelt, eller helt og aldeles individuelt? Kan dette begrepet i det hele tatt defineres på alle nivåer av forståelse – helt fra statlig til individnivå? I så fall kunne kanskje de bolde herrer i Seniortanken vise handlekraft nok til å gjøre dette for oss? For meg er nok begreper som likhet, likeverd og gjensidighet noe som burde ligge tett opp mot et fungerende rettferdighetsprinsipp, og dermed ikke i tråd med islam og sharia slik dere beskriver dette.

Kunne vært mye tydeligere

«Er vi i stand til å bry oss?» spør de. Ja, det er jeg. Jeg bryr meg om å få vite om teksten faktisk er en kritikk av islam og sharia-lover. I så fall kunne det både i rettferdighetens, ytringsfrihetens og i demokratiets navn vært uttrykt ganske mye tydeligere. Men, men. Kanskje det er frykten som rår – allerede?