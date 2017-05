Skadar på hjernen etter sjukdom og ulykker kallar vi erverva hjerneskade. Kvar hjerne er unik og utslaga er ulike. Vanlege følgjer er vanskar med merksemd, konsentrasjon, hukommelse, sosial deltaking, trøyttleik og ulike lærevanskar. Nokre får også vanskar knytt til syn og høyrsel.

Det viktigaste er å la barna nytte dei sterkaste læringsstrategiane sine.

Leggje til rette

Ein erverva hjerneskade kan gå ut over læring og trivsel. Difor må barnehage og skule leggje til rette opplæringssituasjonen slik at barn og unge kan lære og meistre i eit inkluderande læringsmiljø. Dette kan skje i samarbeid med pedagogisk psykologisk rådgjevingsteneste (PPT) og eventuelt også Statped.

Opplæringa kan leggjast til rette gjennom mange grep. Det viktigaste er å la barna nytte dei sterkaste læringsstrategiane sine. Andre grep er å ha ein tydeleg struktur og klare rutinar. Bruk gjerne digitale hjelpemiddel, tilrettelagte appar og pc. Vurder også behovet for anna visuell støtte og lydbøker. Gjentaking lettar hukommelsen og gir samanheng. Motiver til læring ved å ta utgangspunkt i det barnet eller den unge interesserer seg for. Det er også viktig å finne ei god tid på dagen der barnet har mest energi og er klar for å lære.

Utfordringar

Barn og unge med erverva hjerneskade opplever endringar i livssituasjonen etter skaden. Dei som er tett på, må hugse at føresetnadar for utvikling og læring kan bli endra, både på kort og på lang sikt. Ei doktoravhandling frå 2013 av Eli Marie Killi skildrar korleis barn og unge med erverva hjerneskade har det på skulen og i fritida. Mange opplever til dømes utfordringar med å lære nye ting og hugse det dei har lært. Dei treng lengre tid til å utføre aktivitetar. Dei strever med å organisere skulearbeidet og arbeider saktare.

Tidlig og god hjelp er viktig.

Fortare slitne

Leksene tar unormalt lang tid og dei treng meir hjelp frå foreldre. Dei blir fortare slitne grunna mental trøyttleik. Nokre opplever å bli avviste, at jamnaldrande ikkje tar kontakt eller tar kontakt på ein belastande måte. Skaden endrar også korleis dei unge blir forstått og korleis dei forstår seg sjølve.

Vi må vere merksame på følgjene av ein erverva hjerneskade og leggje best mulig til rette for god læring i eit inkluderande læringsmiljø. Tidlig og god hjelp er viktig. Foreldre, barnehage, skule, PPT, spesialisthelsetenesta og Statped bør samarbeide for ei mest mogeleg koordinert og heilskapleg oppfølging av den enkelte.