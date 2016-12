Skolesjefen, trollene og Aftenbladets fantasi

I et innlegg i Aftenbladet oppsummerer han debatten så langt. Han konkluderer vel med at dette er en ikke-sak, som bare ble til ved hjelp av Aftenbladet og noen nett-troll.

Han peker likevel ikke på noen faktafeil i saken som utløste debatten. I saken er det også sitater fra primærkilder som rektor og FAU-leder, som aldri er bestridt.

Vi visste allerede at nylundelevene var i ferd med å øve inn de nye tekstene, at mange i flere dager hadde reagert på opplegget og at det var sendt ut en ukeplan med nye tekster til noen julesanger og at det skulle lages et «nynne-arrangement» til «Deilig er jorden».

I ettertid har flere hatt behov for å skifte mening, endre oppfatning av saksgangen og nyansere standpunkter. Det er både lovlig og en veldig ærlig sak, men det er feigt av Pedersen å påstå at dette er laber journalistikk fra Aftenbladets side. Folk mener mye om Aftenbladet, det er skolesjefens innlegg et eksempel på, men vi sitter ikke i redaksjonen og dikter.

Skolen og Pedersen ønsker også at debatten bare bør handle om hvorvidt det var fattet et endelig vedtak om hvordan juleavslutningen faktisk skulle foregå på Nylund. Poenget i vår lederartikkel på julaften, som Pedersen er så fornærmet på, er nettopp angsten for det religiøse. Forhåpentlig hadde vi fått en debatt om mangfoldet når en juleavslutning må kalles desemberavslutning for å få alle med. Er egentlig jakten på et minste felles multiplum en seier for mangfoldet?

Det er en arrogant tilnærming av Pedersen å stemple alle de som deltok i debatten som «troll» og på temmelig nedlatende vis omtale saken som en «klikksak». Hvordan en stor skole i en by som Stavanger tolker seg fram til hvordan de skal kunne samles om en avslutning, er viktig og interessant, også for samfunnet rundt. Det førte til mange vel funderte kommentarer fra flere hold.

Det er lett å bli frustrert over at brokker av en historie blir fanget opp, spredd og videreformidlet på en måte som ikke gjenspeiler totalbildet, noe som også skjedde i denne saken. Her bør likevel Pedersen finne andre enn Aftenbladet å skylde på.

Debatten kunne altså blitt god, men da burde den handlet om mer enn ja eller nei til «Deilig er jorden» eller debatten om debatten.

Ble forresten «Deilig er jorden» sunget på jule-/desemberavslutningen på Nylund? Nei.