De fleste kjenner følelsen. Etter en lang dag på jobb setter en seg i bilen. Klar til å kjøre til barnehagen for å hente det ene barnet. Etter middag er det ut på kjøretur igjen, da skal de to andre barna ut på sitt. Mellomstemann skal spille fotballkamp og eldstedatteren skal på turn. Det betyr en travel ettermiddag med kjøring i alle retninger. Dette er hverdagen for mange foreldre.

Betydelig ekstraskatt

Fellesnevneren er at mange foreldre er avhengige av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Likevel har Fylkestinget fra 2018 mot Frp’s sine stemmer, besluttet at det skal innføres økte bompenger. Det betyr en betydelig ekstraskatt som foreldre i Sandnes og Stavanger vil merke på lommeboken.

Derfor må vi stille spørsmål om bompenger er en usosial ekstraskatt. Barna må få lov til å ta del i idrettsglede og fritidsaktiviteter. Den nye bomringen vil stå som en jernring rundt der folk bor og mellom der de skal. Fritidsaktiviteter og idrettsglede vil nå bli mye dyrere. Svaret på spørsmålet er derfor ja, bompenger er en usosial ekstraskatt som ikke alle foreldre har råd til. Det kan bety at noen barn vil kunne falle utenfor.

Tenk hvis lokalpolitikere fra alle de andre partiene hadde brukt stemmeretten på sine landsmøter for å redusere bruken av bompenger i stedet for å skylde på at Stortinget legger opp til bruk av bompenger. De er i flertall og har makt til å snu sitt partis politikk, og da hadde det vært mulig og redusert eller fjernet bompenger for godt. Men det gjør de dessverre ikke!

Jobber for fjerning

Fremskrittspartiet vil jobbe for å fjerne bompenger. Vi trenger din stemme for å bli kvitt denne usosiale ekstraskatten som går utover familier i Sandnes og Stavanger. Flere stemmer og et sterkere Fremskrittsparti vil bety en sterkere motstand mot bompenger. Frp står alene i kampen, men vi gjør likevel en forskjell.

Frp står skulder mot skulder med folk flest. Sammen skal vi jobbe for å bli kvitt den nye bomringen rundt Sandnes og Stavanger.