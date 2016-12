Ingen stjerne på juletrær. Ingen dansing rundt juletreet. Ingen gudstjeneste. Ingen Lucia-sang. Hva er det som skjer? Snart må vi slutte med salg av marsipangriser, pepperkaker og julebrus. Hvem har skylden for dette? Jeg opplever som oftest at muslimer får skylden. Er det sant? Er det vi muslimer som har skreket høyt om at vi vil ha jul på vår måte uten kristne symboler? Det tror jeg ikke.

Norge vil ta hensyn til alle

Den egentlige grunnen tror jeg er fordi vi i Norge skal ta hensyn til alle i samfunnet. Det er jo kjempefint det, men nå handler jo julen om de kristnes høytid. Norge har frem til nylig vært et kristent land, og det å feire jul har nærmest blitt en tradisjon. Tradisjoner kan man si mye om, men akkurat julefeiring er noe de aller fleste ser på som skikkelig koselig. Så det å bli fratatt en ordentlig julefeiring med dans rundt juletreet, stjerne på juletreet og ikke minst det å gå i kirken på skolen, synes jeg ikke er greit!

Som muslim har jeg i alle år vært med klassen min til kirken, danset rundt juletreet og sunget julesanger. Vi har til og med hatt juletre med stjerne hjemme slik at vi skulle føle oss som en del av samfunnet. Samfunnet vårt er kjennetegnet ved at vi deler en felles kultur og et felles språk. Det er noe vi alle deltar i, påvirker og selv er en del av hver dag. Jeg har verken blitt kristen eller følt at noen har tvunget meg til å være noe jeg ikke er. Derimot, så synes jeg at det har vært helt fantastisk å bli inkludert i en feiring som er utrolig viktig for mange av mine venner og bekjente.

Skaper avstand

Det at vi nå skal ta hensyn til andre når det er en kristen høytid, mener jeg skaper mer avstand mellom nordmenn og våre nye landsmenn. For å unngå at ingen skal føle seg utenfor, må vi tilrettelegge og inkludere barn og unge til å delta på arrangementene på skolen. Det hadde vel ikke vært koselig å feire jul igjen hvert år som kommer, hvis det ikke var en del av tradisjonen. Lucia-sanger, deling av kaker i klasserommene, julesanger, dansing og å gå i kirken sammen. Alt dette er med på å skape et fellesskap som gjør at man føler seg inkludert og som en del av den store familien i vårt lille Norge.

Ingen grunn til å endre tradisjonene

Jeg ønsker at vi skal fortsetter å feire jul på samme måte, slik at mine fremtidige barn en dag skal få oppleve fellesskapet med å feire jul. Vi sier ofte at kulturelt mangfold er en berikelse for samfunnet, og det kunne jeg ikke vært mer enig i. Jeg mener at det er ingen grunn til å endre tradisjoner som alle trives med. La oss legge krenkelse og kulturkrasj til side. La oss ikke ekskludere noen, men heller lytte og respektere dem som har et annet synspunkt. Barn med andre religioner og bakgrunn skal inkluderes. La denne tiden være tiden for store gleder og sammenkomster, ikke minst glede over barnas glede og legge alle bekymringer utenfor.

Ønsker alle en fin jul og et godt nytt år!