Sosiale medier: Det egentlige problemet

«Jeg har fått nok av å stresse til jeg gråter», skriver Mina Klasson i 10. klasse ved Kannik ungdomsskole i et leserbrev til Stavanger Aftenblad. Helsesøstre merker pågang fra stresset ungdom, og gir velmenende råd: Vær fysisk aktiv, sov godt! Snakk om hvordan du har det, tenk positive tanker! Pust!

Mitt råd: Logg av!

Vi er sjanseløse. Vi vil aldri kunne ha oversikt eller skjerme barna våre på sosiale medier.

Jungelbarn

Jeg har tre døtre på full fart inn i jungelen – alene. Jungelen av sosiale medier. Skal jeg la dem dra?

De må gjennom jungelen for å bli sosialt kompetente, tror de. Vi vet bedre. Men vi lar dem dra, fordi vi må, tror vi. De ønskes god tur; naviger riktig, pust rolig, sov nok!

Er de heldige kommer de fra det uskadd. Sosialt kompetente. I live. Vi tror vi har kontroll på dem i jungelen. De har med kart og kompass; nettvett.

Men vi er sjanseløse. Vi vil aldri kunne ha oversikt eller skjerme barna våre på sosiale medier. Jungelloven hersker – konkurransen er knallhard: «Har du mange følgere betyr det at mange vet hvem du er. Det er viktig for å bli populær. Høy score på snaphcat betyr at mange vil snakke med deg. Fin kropp er status. Du kan slippe unna med et fint ansikt, men da må du være tynn», sier jentene på Kannik i Aftenbladet 4. mars.

Mina er stresset av skolen; av vurderinger, karakterpress og lekser. Hun har fått nok. Men kan det tenkes at presset barn og unge opplever skyldes at vi gir dem tilgang til hele verden som åtteåringer? Er det rart de er stressa og utslitt når de er femten? Er det på skolen barna våre opplever mest stress, press, vurderinger og prestasjonskrav, når «friminuttene» på skolen, og store deler av «fritiden» hver dag er en jungelvandring?

Kan det være at jungelvandringen i sosiale mediers stress, press, vurderinger, utestenging, mobbing og latterlig og misforstått perfeksjon er det egentlige problemet?

Skolen er for barnemat å regne sammenlignet med jungelen. Logg av!

Speilingsteorien

Som sosiolog og mor er jeg opptatt av hvordan barn og unge oppfatter og påvirker samfunnet, og hvordan samfunnet påvirker dem.

Den amerikanske tenkeren Georg H. Meads speilingsteori sier at selvet dannes gjennom samhandling og interaksjon med andre mennesker. Vi ser og forstår oss selv ved å tolke andres reaksjoner på oss. Vi korrigerer selvbildet vårt gjennom tilbakemeldingene vi får på oss selv. Vi speiler oss i andres tilbakemeldinger. Det skjer også på Facebook, Snapchat og Instagram, blogger og YouTube.

Og livet i jungelen av sosiale medier er nådeløst. Det skorter ikke på tilbakemeldinger og vurderinger. Jeg skjønner at barna blir stressa! Når vi speiler oss i andre, vurderer vi verdien av oss selv og det vi gjør, ut fra andres tilbakemeldinger. Slik kommer det «objektive» selvet i stand. Kan barna miste seg selv i jungelen?

Jungelbarna kan oppleve så mye stress at de blir utslitt og fulle av angst før første kvisa. Mange unge er ekstremt opptatt av sitt eget (og andres) ytre, av prestasjoner og en uekte sosial verden. Speilingen i andres tilbakemeldinger på sosiale medier kan oppleves så intens at selvoppfatning (og virkelighetsoppfatning) og vurderingen av egenverdi blendes.

Vi er sosiale

Mennesket er sosialt. Men speilingen skjer ikke lengre kun i det sosiale rom. Det skjer i enerom, foran en skjerm, uten filter og korrigeringer. Det sosiale individet forsvinner i asosiale medier, som i sin genialitet og karakter ikke oppfatter og tar inn over seg virkeligheten - den som er helt essensiell for at barn og unge skal kunne utvikle sosiale kompetanse.

«Jeg føler det er noen voksne som bestemmer alt uten å tenke hvordan konsekvensene blir for oss», sier Mina om skolepresset. Men vet hun at det er vi voksne som har logget henne på? Vi kunne latt være.

Det blir som å sende barnet inn i jungelen alene, og be det ta med kart og kompass.

Logg av!

Barn og unge bruker i snitt to–tre timer pr. dag på sosiale medier, ifølge Medietilsynet. Tre timer! Man kan ikke gi sosiale medier skylden for alt, men man skal lete lenge etter gode grunner til å sende en 8-åring alene inn i jungelen. Å sende en 12-åring inn er i beste fall frihet under ansvar. Men i jungelen?

«Et godt råd er å holde den siste timen før leggetid fri for skjermbruk. Skjermene stråler ut et blått lys som gjør det vanskeligere å sovne om kvelden» (Foreldrepulsen). Jeg er usikker på om det er det blå lyset som er det egentlige problemet.

Foreldre, lærere og rektorer, helsevesen og myndigheter, gi ikke Mina og andre barn og unge råd om å være aktive, spise, puste rolig og snakke med noen om problemer! Det vet de. Logg dem av sosiale medier! Vi gir dem – altfor tidlig – tilgang til verdens stress og press, men råder dem til å skru av skjermen en halv time før leggetid for at de skal sove bedre. Det blir som å sende barnet inn i jungelen alene, og be det ta med kart og kompass.