Rennesøy Senterparti ved Øydis Westersjø kommer med noen påstander i sitt leserinnlegg den 14. desember, som ikke kan stå uten motsvar.

Westersjø hevder at flertallet i kommunestyret i Rennesøy ikke følger folkeviljen. Det er stemmer ikke. Vi har hatt en innbyggerundersøkelse som viste klart at flertallet ønsket en kommunesammenslåing. De fleste ønsket Utstein-alternativet. Sp stemte mot å ha en innbyggerundersøkelse, altså de ønsket ikke å høre hva folket mente, og når vi fikk svaret fra folket stemte de mot forhandlinger om Utstein.

Sp sikret flertall

I utgangspunktet ønsket ikke Senterpartiet å forhandle med noen av våre naboer, da er det underlig at det var nettopp Senterpartiet som sikret flertall i kommunestyret for å forhandle med Stavanger, noe Ap stemte mot.

For Senterpartiet var det viktig å ha en folkeavstemming, og det ble gjennomført. Flertallet av Rennesøys innbyggere ønsket kommunesammenslåing, 56,7 prosent, og flertallet ønsket Stavanger. At Sp klarer å tolke resultatet som et flertall for ingen sammenslåing, er underlig, for alle andre var det et klart og tydelig svar fra folket. Spørsmålstillingen til folkeavstemmingen ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Det blir feil å komme i ettertid, når resultatet foreligger, å klage på spørsmålstillingen som man har vært med å vedta.

Hvorfor Senterpartiet stemte for å gå inn i samtaler med Stavanger, er jeg fortsatt veldig undrende til, ettersom de er så sterkt imot.

Både Ap, Krf, H og Frp respekterte resultatet av folkeavstemningen og stemte for sammenslåing med Stavanger og Finnøy.

Sp prøver å skape et trist inntrykk

Ja, Rennesøy er en god kommune å bo i, og det vil fortsatt bli godt å bo på de grønne øyane etter at vi blir Stavanger kommune. Vi har en god skole og full barnehagedekning i dag, men det har også Stavanger. Når det gjelder skole, ligger Stavanger og Rennesøy likt når det gjelder lærertetthet i barneskolen, Rennesøy ligger noe dårligere an enn Stavanger når det gjelder lærertetthet på ungdomsskolen. Resultater på nasjonale prøver viser og at det ikke er nevneverdig forskjell mellom Rennesøy og Stavanger.

Det er trist at Sp prøver å skape et inntrykk av at alt blir så mye verre når vi blir en del av nye Stavanger kommune. Nå håper jeg at vi samlet kan jobbe best mulig mot sammenslåing i 2020, til det beste for våre innbyggere.