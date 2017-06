Anna Kvam i MDG skriver at Statoil bør bytte navn fordi de ikke skal drive med olje fremover, og at oljealderen er over i Aftenbladet 12. juni. Det er bare tull. Kvam vil at oljealderen skal være over. Men de som skal slukke lyset på sokkelen er ikke født enda.

Sikker og rettferdig

Nylig kunne vi lese at IEA, det internasjonale energibyrået mente at Norge skulle fortsette å produsere olje og gass. Grunnen er enkel. Det er ingen land i verden som kan produsere olje og gass på en så trygg, sikker, rettferdig og klimavennlig måte som Norge. De skriver: «Norge bør fortsette sin politikk med å utvikle olje- og gassressursene, både fordi olje- og gassektoren betyr mye økonomisk, det produseres med relativt lave utslipp, og den er viktig for Europas forsyningssikkerhet.»

Kvam skriver at Statoil kan hete «StatEnergy, FornybarStat, StatE, StatEL, Statstraum? Eller noe helt annet?». Hun skriver videre at det viktig at man får er et «fresht navn». Ingenting om at selskapet sørger for verdiskapning, velstand og rikdom i Norge.

Hva er «noe annet»?

Dette er det samme vi kjenner igjen fra forrige valgkamp hvor MDG skal erstatte oljenæringen med «noe annet». Poenget er at de ikke vet hva «noe annet» er. I realiteten så betyr «noe annet» konkurser, arbeidsledighet og ødelagte familier.

Verdiskapningen per ansatt i oljenæringen er på 10 millioner kr per årsverk. Gjennomsnittlig verdiskaping per årsverk for alle næringer var i 2012 0,83 millioner kr. Oppdrettsnæringen (som MDG også er motstander av) er en av våre andre svært lønnsomme næringen. De bidrar med 3,5 millioner kr per årsverk. Uansett hvor kreative regnestykker man lager, så er resultatet klart – Norge blir et fattigere land uten oljenæringen.

Skrur man ned produksjon i Norge, skrus produksjonen opp andre steder.

Mindre velstand

MDG burde være ærlige på at det de egentlig ønsker er at Norge skal bli et fattigere land, et land med dårligere velferdsordninger, mindre velstand og mindre penger til hver familie. Ingen andre næringer i Norge er i nærheten av å være like lønnsomme, så sier man ja til mindre olje og gass, så sier man samtidig ja til mindre velstand. Man kan ikke erstatte det med å bare «satse på andre næringer».

Det er mulig man lever i et slags utopi eller alternativ virkelighet på de interne medlemsmøtene i MDG, men i realiteten er det slik at det er behovet og etterspørselen i verden som avgjør hvor mye olje og gass som blir produsert. Skrur man ned produksjon i Norge, skrus produksjonen opp andre steder.

At man skal redusere velstand i Norge bare for det skal se ut som vi kutter utslipp, som igjen fører til økte utslipp andre steder, er beint fram egoistisk og hjelper ikke klimaet.

Gir mat på bordet

Frp vil at vi skal fortsette å satse på oljenæringen, det er vår viktigste næring, vår største eksportvare, og er det som sørger for å gi mat på bordet til hundretusenvis av mennesker i Norge. Ja, selvsagt skal vi også satse på andre næringer, støtte opp om alle som vil starte bedrifter, bidra med verdiskapning og skape lønnsomme arbeidsplasser. Det er vi nødt til, oljeprisen er halvert, men det er ingen ønsket utvikling. Vi har ikke ønsket at 50.000 lønnsomme oljejobber skulle forsvinne. Det å stenge norsk sokkel før det er tomt for olje og gass, blir som å rive i stykker et flaxlodd hvor du akkurat har skrapt deg fram til førstepremien.

Utopiske løsninger

Jeg er ikke redd for MDG, jeg tror de fleste velgere ser at deres løsninger er utopiske og lite gjennomtenkte. Men velgerne bør merke seg én ting: På forrige meningsmåling var Støre og Ap avhengig av MDG sine stemmer for å danne regjering. En stemme til Ap er altså en stemme til MDG. Et parti som går til valg med et ultimatum for å gjøre Jonas til statsminister, nemlig fullstendig stans i all fremtidig oljeleting. Det vil bety at mange av de over 200.000 mennesker som jobber i tilknytning til næringen, vil miste jobben.

Samtidig ser vi at AUF får mer innflytelse over Aps olje- og klimapolitikk, senest med nei til oljeleting i Lofoten og Vesterålen. Et vedtak som fort kan koste Rogaland 10-15.000 lønnsomme jobber. Det er meget spesielt fra et parti som sier at jobb til alle er jobb nummer én.