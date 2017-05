Hva setter du høyest; pris eller verdi? Her er en test: Se for deg at du får jobb som sykepleier med eldre, trengende pasienter ved et sykehjem. Du har tre års utdannelse og høye krav til egen innsats. Du skal arbeide for at pasientene får det så godt som mulig, men du opplever jevnlig at noen av kollegaene dine er ufaglærte, altså ikke autoriserte til å gi nødvendig pleie. Du må hjelpe dem gjennom tunge nattevakter, samtidig som du selvsagt skal være der for de eldre. Pasientene får ikke ditt fulle fokus. Dette gjentar seg, og det bekymrer deg.

Lojalitetsplikten forhindrer

Så du sier fra til sjefen. Du er lei deg på pasientenes vegne, og du er opprørt. Pårørende klager og stiller betimelige spørsmål. Du må bare beklage, uten å kunne forklare – for lojalitetsplikten forhindrer deg i å fortelle hvordan det henger sammen. Åpenhet er ikke verdsatt.

Før neste nattevakt varsler du sjefen på forhånd. Men når du møter opp på jobb, mangler kompetanse, og ufaglærte går tunge vakter, også i natt.

Det koster

Frustrasjonen øker. Du må følge helsepersonellovens paragraf 17 og varsle. Det koster, men du våger. Du varsler skriftlig og muntlig. Fortsatt skjer ingenting! Neste instans er Fylkesmannen. Du risikerer at ledelsen vrir sakens fokus vekk fra den faglige uforsvarligheten, over til at du er problemet. Du risikerer å bli «en personalsak» fordi du «er vanskelig». Setter ledelsen hensynet til økonomien høyere enn hensynet til pasienten; ufaglært arbeidskraft er billigere? Nå gambler du også med fremtiden din, for du er fremdeles i prøvetid.

Ville du våget å varsle, eller hadde du holdt munn og latt pasienter lide?

Sykepleier Linda Susanne Krüger mister kanskje jobben ved Vålandstunet sykehjem, fordi hun følger lov og samvittighet. Når ledelsen ikke tok grep måtte hun kontakte fylkeslegen og be om tilsyn. Det var hennes lovpålagte plikt. Likevel tier de fleste andre som har visst om problemene.

Hvem får flest vakter i tiden fremover og hvem presses ut?

Kollegaer splittes

Akkurat nå står Linda midt oppe i det. Hun er blitt truet med å bli fratatt vakter, å nektes ansvar for medikamenter hun har jobbet med i mange år, og hun er blitt innkalt til flere krevende samtaler. Kollegaer splittes, for enten er de med ledelsen eller så er de imot. Hvem får flest vakter i tiden fremover og hvem presses ut?

Vi i Helsepartiet stiller oss kritiske til håndteringen av denne saken. Hva ønsker Stavanger kommune; å ivareta pasient, fag og sykepleier – eller å fire på dette for økonomien? Hvorfor utsetter dere eldre for dårligere pleie og sikkerhet enn det de betaler 85 prosent av sin trygd for å få? Hvorfor tillater dere ufaglærte å gå nattevaktene? Hvorfor truer dere varsleren Linda istedenfor å lytte godt og verne henne mot represalier? Og hvorfor jobber dere etter to spor for å gjøre hennes lovpålagte varsling til «en personalsak»? Og hva gjør dere om det går galt på vakt for ufaglærte med ansvar for pasienter med komplekse diagnoser? Hvem får skylda? Gambler dere på at de pårørende ikke orker å klage?

Vi krever lojalitet til pasientene og vern om varslerne.

Støttegruppe på Facebook

Vi i Helsepartiet har opprettet støttegruppe på Facebook for Linda og andre varslere. Uten modige og uselviske helseansatte, som er villige til å si fra når systemet svikter, er vi alle overlatt til et økonomifiksert helsesystem som nå tillater seg å spare småsummer på bekostning av syke og svake.

Dette skal ikke innbyggerne finne seg i! Vi krever lojalitet til pasientene og vern om varslerne.

Linda, tusen takk for det motet du utviser. Det gjorde godt å se deg hyllet for din varsling foran Stortinget 19. april under arrangementet «Likegyldighetens begravelse». Takk for at du har brukt åpenhet gjennom hele denne håpløse saken, via bloggen din SmålandsBlomma. Her trengs enda mye mer åpenhet og innsyn! Vi er mange som støtter deg. Det bør også Stavanger kommune gjøre. Vi følger saken oppmerksomt videre.