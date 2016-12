Hvor høyt er et høyhus? En skyskraper teller minimum førti etasjer. I Stavanger opereres det med en definisjonsgrense på åtte. I debatten skilles ofte ikke det. Det er som vi glemmer at det ikke alltid er størrelsen det kommer an på. Høyt kan være bra, lavt kan være dårlig – og omvendt. Omgivelser, utforming og innhold vil avgjøre. Vi trenger en åpen debatt om kvalitet i bygg og byrom før vi låser oss til byggehøyder. Vi trenger å snakke om sentrums rolle. Store paroler for og mot høyhus skygger for den nyanserte debatten.

Vi trenger fortetning

Byen trenger flere boliger og arbeidsplasser i sentrum. Det er nødvendig med en kritisk masse av mennesker for å skape en velfungerende infrastruktur og levende og trygge byrom. Skal vi imøtekomme klimautfordringene, kan vi ikke holde fast i en byutvikling som er basert på bilens premisser. En tettere by vil være en bedre by å bo i. En tettere by vil styrke byens konkurransekraft. De som vil forvise bolig- og næringsutviklingen til byens periferi, har meldt seg ut av diskusjonen. Sentrum må by på mer enn servering og suvenirer også i framtiden. Samtidig må vi sette strenge krav til kvalitet i det som bygges.

Å skape arkitektur som gir noe tilbake til byen, er krevende. Høyhus har en relativt begrenset kontaktflate til det omliggende byrommet. For mange høyhus vil være ødeleggende for et attraktivt og hyggelig bysentrum. For store skalasprang vil framstå bisart. Samtidig kan høyhus også bidra til å gi rom for tiltrengt byfortetning uten å ha for store fotavtrykk. Dessuten er det unike bokvaliteter i høyden. Men det er ikke et mål i seg selv å bygge høyest mulig.

La byen leve

Byfortetning kan anta mange former og uttrykk. Skal vi forene behovet for en tettere byvev med utstrakt vern av vår unike, men lite arealeffektive, trehusbebyggelse, må vi nødvendigvis tillate økt bygging i høyden noen steder i sentrum.

Hvor og hvordan trenger vi å diskutere. Men har man hjerte for et levende sentrum, kan man ikke være prinsipiell motstander av høyhus. Stavanger har allerede en variert silhuett. At den endrer seg er et tegn på at byen lever.